新华社北京12月24日电 全国政协外事委员会24日就美国将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法发表声明。全文如下：

近日，美国将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。中国全国政协对此表示强烈愤慨和坚决反对。

《中华人民共和国宪法》赋予公民劳动的权利和义务。中国坚持以人民为中心的发展思想，始终高度重视保障公民劳动就业权利，坚决预防和消除任何形式的强迫劳动。新疆的劳动就业保障政策及其实践，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准，契合新疆各族人民过上美好生活的愿望。当前，中国新疆政治稳定、经济发展、人民生活幸福，这是国际社会有目共睹的事实。美方对此视而不见，反复借涉疆问题造谣生事，打着“人权”的幌子搞政治操弄和经济霸凌，充分暴露其企图“以疆制华”，遏制中国发展的险恶用心。

我们敦促美方停止借所谓涉疆“强迫劳动”问题对中国进行造谣、污蔑，停止借此打压新疆企业和产业，停止损人不利己的错误行径。利用涉疆问题搞阴谋诡计，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，阻挡不了中国不断发展壮大的历史大势。

《 人民日报 》（ 2021年12月25日 03 版）

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