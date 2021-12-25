新华社北京12月24日电 全国人大外事委员会24日就美国将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法发表声明。全文如下：

当地时间12月23日，美方不顾中方多次严正交涉，将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法。该法案凭空捏造所谓新疆“强迫劳动”问题，打着“人权”的幌子粗暴干涉中国内政，中国全国人大对此表示坚决反对。如美方一意孤行，中方必将予以坚决有力反制。

中国宪法赋予公民劳动的权利和义务，刑法、劳动法、劳动合同法、就业促进法、治安管理处罚法等一系列法律为尊重公民的劳动权利、维护劳动者合法权益、实现体面劳动、防范打击强迫劳动行为提供了坚实的法治保障。中国切实履行包括《消除就业和职业歧视公约》等4个核心公约在内的26个国际劳工公约，以及联合国《经济、社会及文化权利国际公约》等国际条约的相关规定，坚决预防和惩治劳动领域各种违法犯罪行为。新疆的劳动就业保障政策及其实践，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准，根本不存在所谓“强迫劳动”问题。

涉疆问题纯属中国内政，任何外国不得干涉。美方一些政客罔顾事实真相，以所谓“强迫劳动”问题为借口打压新疆企业，充分暴露了其“以疆制华”、遏制中国发展的险恶用心。这种图谋不得人心，也绝不会得逞。

《 人民日报 》（ 2021年12月25日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)