新华社北京12月24日电 智联智囊咨询机构和太和智库24日联合发布《美国对全球疫情扩散负有不可推卸的责任》研究报告，全文如下：

美国对全球疫情扩散负有不可推卸的责任

当前，全球新冠肺炎疫情防控形势仍然十分严峻，在此背景下，美国部分政客却屡借溯源问题向中国“甩锅”推责，搅浑病毒源头真相，掩盖自身失败责任，破坏全球抗疫合作，引起国际社会广泛质疑与批评。多项数据和信息显示，美国才最有可能是新冠病毒的“起源国”，是导致疫情在全球快速扩散的罪魁祸首，而美国的政治化操弄更是让全球战胜疫情步履维艰，面临严重挑战。世界疫情发展成今天这种不可收拾的局面，美国负有不可推卸的责任，美国若不痛改前非，携手国际合作抗疫，人类将滑向更大的灾难。

一、美国是新冠病毒源头的证据频现

时至今日，美国“贼喊捉贼”，将溯源问题政治化，攻击中国，却不敢坦诚回应国际社会的疑问，既不愿意公开早期病例数据，更不愿意对自身进行溯源调查，其背后所掩盖的真相令人怀疑。随着疫情的深入发展，美国及世界的多家权威机构对病毒源头的分析逐渐清晰，美国作为冠状病毒研究历史最长、研究实力最强的国家，是疫情发生“源头”的证据越来越充分。

1.美国出现病例时间不断前移

根据公开报道，美国首次检测到的新冠病例是2020年1月19日来自华盛顿州的一例旅行相关病例。但随着对疫情研究的深入，美国各地政府发现了更早新冠病亡者和感染者。2020年3月起，佛罗里达州卫生部网站一度公布过2020年1月和2月期间当地出现新冠肺炎症状，或之后的检测结果呈阳性的171名患者的记录，但记录于2020年5月4日被删除。当晚这些数据被恢复，但患者出现症状的时间信息均被删除。

2020年6月15日，美国国立卫生研究院（NIH）在研究中分析了2020年1月2日至3月18日在全美采集的2.4万份血液样本，其中一份出现新冠病毒抗体的样本于1月7日在伊利诺伊州采集。根据血清学测试的原理（特异性抗体通常在患者感染新冠病毒两周后可被检出）推断，新冠病毒早在2019年12月中旬之前即已经在美国传播，这比美国官方报告的第一例本土确诊病例要早一个月。

2020年3月，《新英格兰医学杂志（NEJM）》的一项研究分析了2020年2月24日至3月9日西雅图地区9家医疗机构确诊的24例新型冠状病毒肺炎重症病例，流行病学调查显示，全部24例病例均没有中国、韩国、伊朗和意大利等出现疫情地区旅行史，没有上述国家相关旅行者接触史，感染来源尚无法确认，这表明了病毒在美国本土传播的可能性更大。

上述发现与智联智囊咨询机构对新冠肺炎疫情“零号病人”开展的历时性研究相互印证。根据《谁是“零号病人”》的报告内容，从2019年8月5日《纽约时报》发表《陆军实验室因致命细菌研究的安全问题被关闭》的文章，再到2021年9月22日中科院预印本平台（ChinaXiv）基于大数据建模分析的新冠肺炎疫情起源时间研究，均显示在美国东北部12州，新冠肺炎疫情首例感染发生概率50%的日期多数位于2019年8月到10月，最早是罗德岛州的2019年4月26日，最晚是特拉华州的2019年11月30日，均早于美国官方公布的全美首例确诊日期2020年1月20日。研究显示，全球化时代的病毒传播是复杂的，且全球范围的病毒溯源工作可能旷日持久。智联智囊咨询机构秘书长刘莉莉表示，疫情的第一个大规模暴发点不等于源发点，美国企图将学术问题政治化的阴谋正在破灭。

2.美国军方与疫情源头及传播难脱干系

美国是重组病毒研究开展得最早、能力最强的国家，也是全球冠状病毒研究的最大资助者和实施方。2015年之前美国北卡罗来纳大学拉尔夫·巴里克博士团队已拥有世界上最先进的重组冠状病毒的核心技术，并与德特里克堡实验室联合开展病毒重组研究工作，获取了冠状病毒基因序列。2019年7月，疑因泄漏事故美国军方突然关闭该实验室。随后周边出现了大批类似新冠肺炎的“不明呼吸系统疾病”病例，不排除是疫情源头所在。

2020年3月10日，美国白宫请愿网站上出现一条请愿帖，要求美国政府公开全美最大生化武器基地德特里克堡的信息，并公布关闭的真正原因，以及是否存在病毒泄漏问题，但美国政府以“国家安全原因”为由，至今拒绝向公众交代真相。而据美国广播公司2019年7月12日报道，弗吉尼亚州北部一个退休人员社区暴发呼吸系统疾病，54人出现发烧、咳嗽和全身无力等症状，2人死亡，该社区距德特里克堡生物基地仅1小时车程。

3.多国早期病例均与美国相关

美国是多国疫情暴发的源头。哥斯达黎加、不丹、圭亚那、肯尼亚等12个国家官方信息显示当地“零号病人”来自美国。

日本庆应大学医学院2021年2月发布的一份研究报告显示，庆应大学研究团队对关东地区13家合作医院的198名新冠患者进行了全基因组测序、区分具体病例的病毒谱系分类，研究结果显示，日本出现的毒株来自美国西部。以色列特拉维夫大学2020年5月18日发布一项研究结果指出，该国大多数新冠病例感染的毒株来自于美国。研究人员将200多名以色列本地和全球其他各地约4700名新冠患者的基因组序列进行比对后发现，约70%的以色列新冠病例感染的病毒毒株来自美国。加拿大于2020年4月30日已表示加拿大早期新冠病毒感染病例主要来自美国。据加拿大四大主要省份（安大略省、魁北克省、艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省）、也是受疫情冲击最严重的4个省份的相关数据显示，是来自美国的旅客将病毒带到了加拿大。

二、美国是全球疫情扩散的主要推手

作为世界上新冠确诊病例和死亡病例最多的国家，美国疫情仍未走出深渊，德尔塔变异毒株加速传播，导致美国日增新冠确诊病例数急剧增长，迄今为止，美国新冠肺炎确诊病例超过4800万人，死亡人数超过79万。美国《新英格兰医学杂志》发表评论文章说，美国在应对疫情过程中，几乎每一步都是失败的。疫情暴发后，美国频频出错的各项内政外交政策不仅使自身疫情防控崩盘，而且让全球疫情加速扩散。美国通过遣返非法移民、放开旅行以及对外驻军轮换、军事演习等非常规操作让美国内的新冠病毒感染病例输入其他国家与地区，美国成为全球疫情大面积扩散的主要推手。

1.延误早期全球疫情防控的最佳时机

美方一度把新型冠状病毒流感化，造成早期疫情发现的难度加大。2019年6月28日到10月3日，美国疾病控制与预防中心（CDC）收到电子烟相关肺炎病例已经突破1000例，确认18人死亡，死亡率接近2%。美国CDC官员承认掌握了一部分“被误诊为流感或者其他疾病，实际上为新冠肺炎的早期病例”，但迄今为止，美国CDC并没有公布这些病例的详细情况。

据美国《纽约时报》等媒体的报道，早在2020年1月18日，美国卫生与公众服务部长就向白宫通报疫情的潜在严重性，美国政客置之不理。从2020年1月下旬直到3月末，白宫对来自世卫组织、国内专家以及数据模型的警告充耳不闻，并依然行动迟缓导致疫情在全美快速扩散。作为全球医疗系统最发达的国家，美国在疫情初期国内防控不力，更不重视，不仅损害了美国人民的生命健康，而且世界也没有共享到美国的先进防控经验和治疗水平，全球疫情防控能力大幅降低。

2.疫情开放政策导致全球扩散加剧

受所谓“人权与自由”观念浓厚、底层国民自然科学素质薄弱、多州分治与总统选举等多方面因素共同影响，美国未实施科学的防疫措施，国内人员流动频繁，出境政策也较为宽松。由于处在疫情“震中”的美国实施了不负责任的宽松出境政策，直接导致了全球疫情的大暴发。

疫情期间，在大多数国家严防严控的时候，美国却采取放任不管的开放政策。一些最基本的防疫措施，例如是否戴口罩、是否保持社交距离、是否执行“居家令”，至今在美国社会没有成为共识。由于没有及时有效的封锁措施，美国疫情急速蔓延，变异病毒肆意传播，感染率和死亡率居高不下，甚至创下单日新增确诊病例超40万例的全球最高纪录。不合时宜的“开放”，不仅迟滞美国的疫情防控，还拖累了世界。2020年8月上旬，在全球确诊病例逼近2000万、美国累计确诊病例逼近500万的抗疫“节骨眼”，美国国务院却以疫情已得到控制有必要放开管制、复苏经济为由，宣布解除针对美国公民的全球旅行禁令。事实证明“开放”的是美国，遭殃的却是全世界。根据美国国家旅游办公室的数据，2020年4月至2021年3月，2319.5万美国公民经陆、空出境前往全球各地。2020年11月至2021年1月美国疫情进入高峰期，日均新增确诊病例达18.6万例；同期美国公民出国人数也达到高峰，日均出国8.7万人次，两个峰值高度重合。美国公民“自由”旅行与美国疫情峰值叠加的结果就是美国疫情迅速向全球扩散。据多国报道，韩国7000例输入病例中30%来自美国，澳大利亚6000多例确诊病例中14%自美国输入。

3.不负责任遣返移民输出疫情

美国在新冠肺炎疫情期间强制持续遣返非法移民、对境外输入病例，是对生命的极端不尊重。2020年5月13日，世界卫生组织呼吁停止移民遣返活动以减少新冠肺炎疫情在全球范围内的暴发。然而，作为新冠病毒感染确诊人数最多的国家，美国并没有及时停止移民遣返行动，反而不断将数以千计的移民驱逐至设备缺乏、无力应对新冠病毒传染的弱小国家。

美国入境和海关执法局（ICE）数据显示，仅2020年3月至6月中旬，美国海关拘留所针对类似移民的驱逐人数近4万人，2020全年ICE共强制驱逐约18.6万人，与2019年相比总驱逐量反而增加160%。此外，美国非法移民遣返涉及地域非常广，共包括危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、巴西、尼加拉瓜、厄瓜多尔、海地、多米尼加共和国、哥伦比亚、墨西哥和牙买加等61个遣返目的地。对此，危地马拉政府2020年4月下旬曾明确表示，该国近五分之一的新冠病毒病例与美国驱逐出境者有关。

4.驻外美军屡违防疫规定加速疫情传播

访越美军违规游玩，致越南疫情大规模暴发。2020年3月，美海军“罗斯福”号航母抵达越南岘港访问，大量越南市民登舰参观，但美舰未采取任何防疫措施，并有美舰约5000名官兵登岸到岘港市内游玩，美舰离开后，越南开始大规模暴发疫情。驻日、韩美军违规聚集举行独立日庆祝活动，致驻军及所在日韩地区疫情暴发。2020年7月，正在日本冲绳希尔顿酒店接受隔离的美军士兵违反日方隔离规定，前往闹市区举行美国独立日庆祝派对，参加者未戴口罩，也未保持社交距离。此前，冲绳县及冲绳美军基地均未报道出现新冠肺炎疫情，而在美军活动后冲绳县确诊病例激增。2020年7月，来自乌山和大邱等地的驻韩美军前往釜山聚集庆祝美国独立日，并在当地未戴口罩肆意燃放烟花爆竹，致使釜山日均新增确诊病例激增。

5.疏于国际性活动防疫管控致新冠病毒“超级传播”

美国有线电视新闻网2020年12月11日报道，《科学》杂志发布美国马萨诸塞州布罗德研究所的一项病毒基因指纹研究显示，2020年2月底在波士顿举行的生物技术会议成为新冠病毒超级传播源，该会议已导致美国和欧洲至少24.5万人被感染，研究人员通过病毒数据库跟踪个体之间的病毒，发现了该会议中的两种特定型病毒遗传指纹，然后在美国等其他地区追踪这种谱系，证实了其中一种病毒是从波士顿传播至美国29个州以及澳大利亚、瑞典和斯洛伐克等国家。研究还发现，该基因指纹的另一种变种还导致美国至少8.8万人感染，意味着，这场仅有来自全球各地200余人参加的、无任何防疫措施的生物大会导致全球感染人数扩增了数千倍。

6.毫不放松单边制裁导致人道主义灾难

全球疫情最终能否得到控制，不是取决于防控最好的国家，而是取决于防控能力最弱的国家。在全球疫情蔓延之际，美国却出于自身的政治和地缘利益考虑，拒绝解除针对一些国家实施的制裁措施，导致这些国家难以获得医疗物资和人道主义援助，在应对疫情时陷入捉襟见肘的困境。以伊朗为例，美国政府不但对国际社会解除对伊单边制裁的强烈呼吁置若罔闻，还在疫情期间持续加码制裁措施，致使疫情暴发初期，伊朗新冠肺炎累计确诊病例一度位居全球第九。由于遭到美国单边制裁的国家基本都在中东、拉美、非洲等公共卫生体系薄弱、医疗条件不佳的地区，造成这些国家遭受巨大损失，酿成了更加严重的人道主义灾难。

三、政治操弄让全球战胜疫情变得更难

美国的政治操弄让世界离战胜疫情越来越远。从新冠肺炎疫情暴发之初开始，美国政客就将地缘政治凌驾于科学之上，疫情被美国赋予了“冷战”论调、“冷战”语言和“冷战”攻击的政治色彩，抹黑丑化中国，严重干扰了国际溯源和全球抗疫合作。美国政治极化现象严重，陷于党派之争，无法弥合社会裂痕，政府难以集中力量有效抗疫，不仅导致本国疫情加重，还影响了全球抗疫。

1.向外推卸防疫责任，打击国际抗疫努力

为摆脱抗疫不力的窘境，美国政客主动把“脏水”引向国际，向中国推卸责任，无理指责中国抗疫政策，抹黑中国疫情透明度，妄图让中国政府为美国抗疫不力负责，甚至要中国政府“赔款”。特朗普本人也一度使用“中国病毒”来指称新冠病毒，破坏中美抗疫合作。

世界卫生组织也是美国推卸责任的对象。特朗普政府宣称世界卫生组织未能发挥应有作用，也要为美国抗疫负责。美国政府不仅在全球抗疫的关键时刻宣布暂停向世界卫生组织拨款，还要调查世界卫生组织总干事谭德塞在疫情应对上是否得当。

新冠肺炎疫情要在最短的时间内解决，需要各国齐心协力、联防联控。美国向外推卸责任的行为，耗费了国际抗疫成本，人为制造国家间分歧，导致国际抗疫进程严重受阻，而且反过来又恶化了美国抗疫形势，拉长了美国国内的抗疫时间。

2.执着政治私利，拒绝责任担当

在疫情发生后，美国的单边主义、“美国优先”“美国至上”的政治私利执念和霸权心态表现得淋漓尽致。在美国境内进行新冠病毒溯源工作有利于及早发现问题，也有助于防范未来可能会暴发的其他疫情。但是美国在溯源问题上却执行两套标准，美国大肆炒作“实验室泄漏论”，积极推动世卫组织对中国溯源调查，但却置国际社会质疑和呼声于不顾，拒绝对疑点重重的德特里克堡和北卡罗来纳大学的实验室进行调查。可见，美国持续炒作“溯源调查”的真正目的是编造谎言，歪曲事实，消耗中方外交资源，增加美对华要价筹码，而不是对世界人民负责。

美国作为全球头号强国却完全没有与之匹配的责任和担当。美国一直标榜人道主义和人权至上，在疫苗分配方面大搞“美国优先”，奉行“疫苗民族主义”，不仅不配合全球疫苗计划，指责中国疫苗援助，还对疫苗生产原材料实施出口管制，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗，迟迟不肯援助深受疫情之苦的发展中国家，加剧全球新冠疫苗分配不公，任由疫苗鸿沟不断扩大。

高举单边主义大旗的美国政客们貌似“捍卫了美国利益”，但实际上这种行为正在反噬美国自身，人们越来越清楚地看到，美国政府才是最大的麻烦制造者。

3.政治极化严重，贻害自身波及世界

美国的疫情防控从一开始就沦为了党派斗争的牺牲品。美国民主、共和两党的政治压力不在于是否有效防控疫情和挽救生命，而在于如何借疫情之机获得选民的支持。在美国疫情形势最为严峻之际，恰逢美国总统大选，许多官员更关心的是怎么在政府换届中给自己谋出路，无心应对疫情，一次又一次贻误了控制疫情的窗口期。当时美国有多个州的疫情数据延迟数周才报到联邦政府层面，导致联邦政府信息滞后，严重影响美国疫情决策。拜登政府上台后，依然如此。美国疫情出现反复，对一些共和党州长的抵制戴口罩、保持社交距离等行为，拜登并未采取强硬措施，也不愿因为疫情扩散而对中间选民群体进行严格的防疫措施要求。

难以控制的疫情形势、不断变异的病毒、深刻的意识形态分歧让美国人民困惑、愤怒。美国政治体制难以管控一个陷入极度分裂的美国社会，更无力让美国避免新一轮人为的灾难，美国人民和世界人民都是受害者。

新冠肺炎疫情这场人间灾难还在持续发展当中，尤其是变异株的出现，让全球未来疫情防控面临的不确定性增大。美国只有摒除对政治私利的执念，正确认识和反省自己在防控疫情方面的重大失误，停止将病毒问题政治化，停止破坏国际抗疫合作，积极与世界分享疫苗，科学地开展溯源研究，助力全球经济复苏，最终才能战胜疫情。

(责编：郝江震、袁勃)