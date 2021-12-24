新华社约翰内斯堡12月24日电（记者荆晶）南非政府防疫工作前首席顾问萨利姆·阿卜杜勒·卡里姆日前表示，该国由新冠变异病毒奥密克戎毒株引发的第四波疫情已经“见顶”，这很大程度上与民众整体免疫水平较高有关。南非卫生部已据此调整部分防控措施。

卡里姆在接受媒体采访时说，12月初南非每日新增确诊病例数量陡增，就在一周前检测阳性率还在蹿升，由平稳时期约3%升至约30%。南非卫生部12月3日宣布正式进入第四波疫情高峰，该国日均新增确诊病例屡创新高，一度接近3万。

卡里姆说，情况在本周出现了变化，日增确诊数没有继续攀升，而是保持平稳甚至有下降趋势。确诊病例数迅速达到峰值且多数病情较轻的情况可能与南非本国的特点有关，据估算70%以上的南非人已经感染过新冠病毒。

南非卫生部23日宣布，当前南非民众由于接种疫苗或感染病毒，人群整体免疫水平较高，存在大量无症状感染者。政府因此决定，除非出现症状，否则确诊患者的密切接触者不需要接受新冠病毒检测，也不需要隔离。

众多研究表明，奥密克戎毒株的传染性大大超过先前的毒株。不过，南非国家传染病研究所22日公布的一份初步研究报告显示，与先前毒株相比，奥密克戎毒株造成的死亡率和重症率较低，住院率更是低了80%，感染奥密克戎毒株而住院的患者出现重症的风险也比感染其他毒株的患者低30%。

最近，南非卫生监管机构批准了美国强生和辉瑞疫苗的加强针，并将陆续向公众提供。截至23日，南非44.59%的成年人接种了至少一剂疫苗，与政府先前的目标——圣诞节前让70%成年人接种疫苗尚有较大差距。

南非国家传染病研究所23日公布数据显示，过去24小时该国新增确诊病例21157例，累计确诊3374262例，检测阳性率29.1%；新增死亡75例，累计死亡90662例。

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