新华社首尔12月24日电 新闻分析：韩国政府特赦朴槿惠有何用意

新华社记者陆睿 孙一然

韩国政府24日宣布，前总统朴槿惠将于本月31日获得特赦。目前距离韩国下届总统选举仅剩不到三个月时间，特赦消息一出立刻引发韩国各界高度关注。

分析人士指出，朴槿惠急剧恶化的健康状况是获得特赦的主要原因，同时韩国政府希望借此释放团结国民的积极信号。也有舆论认为，特赦朴槿惠可能对大选产生微妙影响。

获得特赦

韩国政府24日召开临时国务会议，对特赦等事宜进行审议。韩国国务总理金富谦在国务会议上发言时说，从人道主义出发，政府将高龄者或患有重大疾病的服刑人员纳入赦免名单。

据韩媒报道，近来朴槿惠旧病复发，健康状况恶化，11月开始接受住院治疗，同时长期狱中生活导致其精神状况较为不稳定。这已是朴槿惠今年第三次离开看守所到外部医院接受住院治疗。

朴槿惠2013年至2017年任韩国总统，2017年3月10日被弹劾罢免，失去司法豁免权。同月31日，法院批准逮捕朴槿惠。此后，检方以涉嫌收受贿赂、滥用职权等多项罪名起诉她。今年1月，韩国大法院对朴槿惠“亲信干政”案和收受国家情报院“特殊活动费”案做出终审判决，判处朴槿惠20年有期徒刑。

另一位被关押在狱的韩国前总统李明博未被包含在此次赦免名单中。韩国法务部长官朴范界表示，李明博情况与朴槿惠不同，政府不得不考虑到国民情绪。

李明博生于1941年，2008年至2013年任韩国总统。2020年10月29日，韩国大法院（最高法院）以贪污受贿等罪名，终审判处李明博有期徒刑17年。他是继全斗焕、卢泰愚、朴槿惠之后第四名遭刑事定罪的韩国前总统。

微妙影响

对于这次特赦朴槿惠，文在寅政府给出两大主要理由。一是希望以此为契机停止政界相互争斗，齐心协力面向未来。韩国总统府青瓦台发言人朴炅美24日说，考虑到正在面临的诸多难题，当前最迫切的是寻求团结。二是朴槿惠身体状况持续恶化。朴范界表示，朴槿惠的健康状态是非常重要的考量因素之一。

韩国定于2022年3月举行总统选举。韩国社会舆论研究所11月末民调显示，韩国最大在野党国民力量党总统候选人尹锡悦以40%的支持率排名第一，执政党共同民主党总统候选人李在明以39.5%的支持率排名第二。

分析人士认为，在距离选举不到百日的情况下，因“亲信干政”事件入狱的朴槿惠获得赦免，不排除可能对选举产生微妙影响。韩联社指出，尹锡悦曾任检察总长，曾指挥调查朴槿惠“亲信干政”案。而另一方面，李在明先前一直反对特赦朴槿惠。他表示，“尊重”政府的决定，但朴槿惠需要真诚道歉。

(责编：崔越、杨牧)