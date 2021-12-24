新华社东京12月24日电（记者华义）奥密克戎毒株感染病例在日本不断增多。24日，东京都和山口县分别报告1例感染途径不明的奥密克戎毒株感染病例。日本经济再生担当大臣山际大志郎当天说，如果奥密克戎毒株大面积扩散，政府将可能再次出台限制性防控措施。

大阪府曾在22日报告无海外旅行经历的一家三口确诊感染奥密克戎毒株，感染途径不明。此后，大阪府和京都府又陆续报告新的奥密克戎毒株感染病例。日本政府新冠疫情专家组组长尾身茂23日说，虽然不认为奥密克戎毒株在日本全面扩散，但可以判断“病毒已在多个地点开始扩散”。

日本名古屋工业大学一个研究小组日前也预测，如果12月16日奥密克戎毒株已经在日本出现社区传播，那么到2022年1月底东京都的单日确诊病例数将超过3000例。

日本已加强了入境防疫措施。日本首相岸田文雄21日说，对于确诊感染奥密克戎毒株的入境人员的密切接触者，一律要求在指定设施隔离14天。日本政府22日还宣布，将从25日起要求来自美国所有地区的入境人员在指定设施内隔离观察，此前日本只对来自美国一部分州的入境者有此要求。

但是，驻日美军基地成为日本防疫的一个隐患。近期冲绳美军基地的一个军营发现集体感染，超过200人确诊，与驻日美军有关的当地人中也有数人被确诊感染奥密克戎毒株。据日本媒体报道，今年9月以来驻日美军人员入境就没有接受核酸检测，感染者的隔离也不彻底。日本外务大臣林芳正已对此表示遗憾，并要求驻日美军司令部完善有关防疫对策。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间24日18时30分（北京时间17时30分），日本当日新增新冠确诊病例302例，累计确诊病例1730864例；当日无新增死亡病例，累计死亡18385例。

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