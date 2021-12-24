新华社北京12月24日电 国务院港澳事务办公室发言人24日发表谈话表示，美国等少数西方国家一再惺惺作态对香港民主发展“表示关切”，但其真实目的是要搞乱香港以遏制中国，被他们玩弄的民主骗局如此虚伪险恶，实在可鄙！

发言人指出，民主本是全人类的共同价值，却被美国用作干涉他国内政、遏制别国发展、维护自身霸权的工具和武器。这些年来美国在全球各地起劲地“输出民主”，是真的“关切”这些地方的民主吗？从策动欧亚多地的“颜色革命”、中东地区的“阿拉伯之春”，到挑起阿富汗、利比亚、伊拉克、叙利亚的惨烈战争，美国输出民主给这些地方带来的是国家分裂、政局动荡、社会撕裂、民不聊生，是数百万无辜平民伤亡，是数千万人骨肉分离、无家可归。可以说，美国“输出民主”的历史，就是当代人类的灾难史，是现代文明的耻辱史。

发言人表示，在香港，美国又想故技重施。其怂恿、支持反中乱港分子打着民主旗号反民主，连续制造非法“占中”、“修例风波”等社会动乱，百般阻挠香港特别行政区根据基本法规定循序渐进发展符合香港实际情况的民主制度。在香港实现由乱到治的重大转折后，他们仍不甘心失败，大肆攻击抹黑中国政府对港政策，并接连炮制涉港法案，悍然实施对港制裁，把香港特区政府依法维护公民权利和社会秩序说成是“侵犯”人权自由，却竭力包庇违法犯罪的反中乱港分子。看到新选举制度将其豢养的反中乱港分子彻底排除在外，便气急败坏地联合盟友发声、联署，污蔑诋毁新选举制度。很显然，他们“关切”的根本不是香港有没有民主、能不能保持繁荣稳定发展，而是其代理人能不能篡夺特别行政区管治权，香港能不能继续成为其任意操控对中国进行渗透颠覆活动的“桥头堡”和遏制打压中国的“棋子”。此等险恶用心，早就被世人看透了！

发言人表示，跟在美国背后亦步亦趋的英国、澳大利亚、加拿大、新西兰等国，在香港民主发展问题上扮演的角色同样不光彩。英国在旧中国积贫积弱之时以武力侵占香港，对香港实行了一个半世纪的殖民统治。港英当局对华人实行种族歧视，长期把华人排斥在管治架构之外，哪有半点民主？英国政府屡次禁止在香港进行民主改革，绝不允许香港出现民主元素，却在其殖民统治末期急速推进“政制改革”，完全是别有用心，是企图把香港变成独立或半独立政治实体，阻碍中国对香港恢复行使主权并实行有效管治，延续英国对香港的政治影响。这些年，英国又跟随美国起舞，对香港民主发展说东说西，操弄所谓BNO移民政策，发布所谓香港问题半年报告，叫嚣“永远与香港人民站在一起”，仍然是做着“帝国旧梦”。澳大利亚等国在给反中乱港分子撑腰张目、干扰破坏香港民主法治等方面也是丑态多多、劣迹斑斑。他们都不是真正“关切”香港民主发展，而是盘算着各自利益。那些小心思，也早就被世人看透了！

发言人强调，中国共产党和中国政府是香港特别行政区民主制度的设计者、创立者、维护者和推进者。香港回归祖国才开启了民主的新纪元，中央政府始终坚决贯彻“一国两制”方针和基本法，支持香港特别行政区依法有序发展民主，为推动香港民主向前发展持续作出重大努力，包括批准对行政长官和立法会产生办法作出修改、为实现普选目标定下时间表、为实现行政长官普选绘制路线图等。尤其是针对反中乱港分子及其背后的外部势力的阻挠破坏，中央政府采取一系列标本兼治的举措推动香港局势实现由乱到治的重大转折，推动香港民主发展重回正轨。到底是谁在支持、维护和推动香港民主发展，又是谁在干扰、破坏和阻挠香港民主发展，世人和港人清清楚楚、明明白白，再不会听美国等少数西方国家的那些鬼话！

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