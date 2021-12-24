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美国两艘邮轮上超百人感染新冠

2021年12月24日21:03 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿12月24日电 据美国媒体日前报道，美国皇家加勒比海邮轮公司的两艘邮轮在加勒比航线途中，超过百人感染新冠。

　　据美国全国广播公司报道，该公司“海洋奥德赛”号邮轮于18日从美国佛罗里达州劳德代尔堡起航，原定行程为8天。航行几天后船上已有55人新冠病毒检测呈阳性。疫情暴发后，“海洋奥德赛”号取消了后面两站的停靠，目前停留在海上，计划于26日返回劳德代尔堡。

　　皇家加勒比海邮轮公司表示，船上载有约5000人，其中95%都已接种疫苗。这55名感染者都已完全接种疫苗，均为轻症或无症状。按皇家加勒比海邮轮公司规定，所有12岁及以上的乘客必须在出发前出示完全接种新冠疫苗的证明。

　　此前，该公司的另一艘邮轮“海洋交响乐”号于11日从佛罗里达州迈阿密启程开始7天加勒比海游，在返回迈阿密时发现船上有48人新冠病毒检测呈阳性。据介绍，邮轮上搭载约6000人。在发现1名乘客病毒检测呈阳性后，邮轮方面确认更多的感染者都是其密切接触者。

　　新冠疫情已使美国邮轮业遭受重创。专家表示，邮轮上空间相对封闭，更易造成游客之间密切接触，加速病毒传播。

(责编：崔越、杨牧)

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