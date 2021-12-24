新华社莫斯科12月23日电 （国际观察）经济复苏·俄中合作·俄西紧张——普京年度记者会三大关键词

新华社记者耿鹏宇

俄罗斯总统普京23日在莫斯科举行年度大型记者招待会，在近4个小时里回答了55个问题，涉及俄经济发展、新冠疫情、俄中关系以及俄与西方关系等问题。

分析人士指出，内政方面，重振经济仍是未来俄政府执政重点；外交方面，普京强调加强俄中合作有助于世界稳定；在近段时间趋紧的俄罗斯与西方关系问题上，普京重申绝不允许北约东扩同时，也表达了对话意愿。但由于俄罗斯与欧美国家在乌克兰等问题上矛盾颇深，近期双方关系恐难有明显转圜。

国家经济趋好

普京说，相比其他许多国家，俄罗斯经济在面对新冠疫情冲击方面准备得更充足。2021年俄政府和中央银行的工作总体令人满意，并取得一定成绩，俄经济2020年经历衰退后，今年开始复苏。

俄经济发展部预计，俄今年国内生产总值增长4.5%，工业生产增长5%，民众实际收入平均增长3.5%，失业率从疫情前的4.7%降为4.4%。未来三年俄政府预算将以社会民生为导向，2022年联邦预算的社会支出将超过4万亿卢布（约3470亿人民币）。

俄政治学者康斯坦丁·卡拉乔夫认为，普京有关国内社会经济问题的表述体现其对国家总体发展持积极乐观态度。虽然俄经济遇到一些问题，但正在逐渐复苏，基础设施建设日渐完善，整个国家正在崛起。

重视俄中合作

分析人士认为，普京记者会体现了对俄中关系的重视。普京在回答新华社记者提问时说，俄中关系是“21世纪国家间协作的典范”，是国际舞台上的重要稳定因素。

普京肯定了俄中两国在贸易、安全等领域的合作成果。对于即将召开的北京冬奥会，普京表示，美国等国宣称不派官员参加北京冬奥会，目的是妄图遏制中国发展。这种决定是错误的，错在企图利用体育来解决暂时性的政治问题。他们最终应当意识到，中国的发展是不可阻挡的。

中国社会科学院俄罗斯问题专家郭金峰说，今年正值《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，双方多领域合作取得积极成果，中俄关系已经迈入新阶段。中俄关系的稳定对世界来说具有积极意义，是国际格局和国际关系的稳定器。

俄罗斯莫斯科国立大学公共管理学院副教授亚历山大·孔科夫说，当西方政客试图挑拨俄中关系，甚至采取各种举措防止俄中过度走近时，普京多次强调发展对华关系具有重要意义。当前俄中关系正处于前所未有的历史最好时期，俄中全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。

俄罗斯高等经济学院欧洲与国际综合研究中心专家瓦西里·卡申说，近年来俄中不断加强政治、军事、经济等领域合作。面对复杂紧张的国际形势，两国关系对维护双方安全乃至世界稳定都非常重要。

俄西有望对话

近期俄罗斯与西方国家围绕乌克兰问题关系持续紧张。美国和乌克兰方面称，俄罗斯在俄乌边境地区集结重兵，可能“入侵”乌克兰。俄方强调北约军事部署进一步威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土，无意威胁或进攻他国。目前俄方已向美方提交关于安全保障的条约草案，要求北约停止东扩。根据俄方表态，俄美双方或于明年年初开始讨论这一问题。

普京特别在北约东扩问题上亮明强硬态度，警告北约继续向东扩张是绝不可接受的，但同时也表达了对话意愿。他说，俄罗斯有意在欧洲安全与合作组织框架下与西方国家讨论安全保障体系相关议题。

俄罗斯智库瓦尔代国际辩论俱乐部发展基金会董事会主席安德烈·贝斯特里茨基认为，普京强调了对俄自身安全问题的关切，但在谈到乌克兰局势时依然表达了和平解决该地区问题的愿望，并传递出俄方愿与西方就安全问题展开平等对话的信号。

俄罗斯国际事务理事会主任安德烈·科尔图诺夫指出，普京在要求西方国家提供安全保障的问题上态度强硬，但这并不意味双方没有谈判空间。在与西方国家发展关系时，俄罗斯将从国家利益出发，在维护自身安全上不会放弃其他选项，包括军事措施。

郭金峰说，俄罗斯与美国等西方国家的对话将有助于避免直接冲突，但双方立场存在根本性差别。俄方认为，北约东扩就是为了将乌克兰纳入势力范围，这是俄罗斯不可能接受的。（参与记者：李奥、华迪）

(责编：崔越、杨牧)