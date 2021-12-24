新华社北京12月24日电 题：“美式反恐”越反越恐

新华社记者成欣

近日，美国国防部决定不对参与阿富汗喀布尔无人机袭击并造成10名平民死亡的军事人员实施任何形式的惩罚，招致国际社会嘘声一片。这既是对美国自诩维护民主、人权的莫大讽刺，更凸显“美式反恐”的双重标准和丑恶面目。

20年前，美国以“反恐”为名带领盟友入侵阿富汗，推翻自己曾一手扶植的塔利班政权。在随后持续20年的军事行动中，美军给阿富汗人民造成巨大的生命和财产损失。这些年，阿富汗安全形势不断恶化，美军在当地陷入“越反越恐”的怪圈。美国自身也因阿富汗战争遭到反噬，不仅军人伤亡惨重，还付出了巨大的经济代价，由此产生的政治阴影持续笼罩美国。最终，为了早日从阿富汗的战争泥潭中脱身，美国又抛弃了自己长期以来扶持的阿富汗政府。20年后，美国一朝撤军，留下待扫的“一地鸡毛”。

现在，美国不仅不吸取教训，还出于政治私利，又与恐怖势力加大勾连，包括企图为“东伊运”洗白摘帽，其心可诛，其术可憎。日前，中方代表在由中国现代国际关系研究院主办的、18个国家代表参加的第二届反恐国际研讨会上一针见血地指出，“飞去来器”效应不远，值得深刻铭记。

“美式反恐”之所以越反越恐，很大程度上是因为美方标准不一、心思不正、动机不纯，归根到底是把反恐当作推进地缘战略的工具。他们将别国民众生命和福祉抛诸脑后，处处进行“美国优先”的精致算计，或为遏制新兴大国、或为控制战略资源、或为输出意识形态。他们一边将反恐政治化工具化，一边无端抹黑指责其他国家反恐和去极端化的正当措施。他们扶持傀儡、激化仇恨、制造混乱，为恐怖主义的“恶之花”供足了养料。

如此“反恐”，到底是在反恐，还是在造恐？

玩火自焚，养虎为患，教训还不深刻？

打着“反恐”的旗号滥杀无辜平民，这算不算恐怖主义？

草菅人命、掩耳盗铃并不能“让美国再次伟大”。无辜民众永眠地下，家人永受失去至亲的痛苦折磨，肇事者却逍遥法外。天下哪有这样的道理？美国应该做的，不是虚情假意地说什么“努力避免此类伤害”，或者一句“无心之失”了事，而是认真调查追责，严惩加害者和包庇者，以实际行动悔过赎罪。更长远的，则是反思其“尚武”“黩武”顽疾，放弃以“反恐”之名滥用武力、制造恐怖的一贯做法。

(责编：崔越、杨牧)