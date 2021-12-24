新华社北京12月24日电 综合新华社驻外记者报道：变异新冠病毒奥密克戎毒株继续在全球扩散，传播至更多国家。马耳他、阿尔巴尼亚23日分别报告首次发现奥密克戎毒株。同时，该毒株的快速传播导致西班牙、加拿大等国新增确诊病例数急剧增加。

马耳他卫生部长费恩23日表示，该国首次发现两例奥密克戎毒株感染病例。费恩在当天举行的新闻发布会上表示，为了遏制病毒蔓延，马耳他将实施新的限制性措施，并敦促所有18岁以上民众尽快接种新冠疫苗加强针。

这些新的限制措施主要包括：从本月27日开始，体育赛事允许继续举办、但不允许观众现场观赛；从2022年1月17日起，只有持有新冠疫苗接种证书的人才被允许进入餐馆、酒吧、电影院等场所；从2022年1月17日起，接种完两剂疫苗的人，其持有的疫苗接种证书有效期为3个月，加强针接种证书有效期为9个月。

据马耳他卫生部23日公布的数据，当天该国新增确诊病例733例，创疫情暴发以来新高，累计确诊43793例，累计死亡473例。

阿尔巴尼亚卫生和社会保障部副部长米拉·拉卡佐利23日证实，该国首次发现奥密克戎毒株感染病例。拉卡佐利在当天举行的新闻发布会上说，在德国进行的检测显示，阿尔巴尼亚出现两例奥密克戎毒株感染病例。

据世界卫生组织发布的新一期全球新冠疫情周报，截至欧洲中部时间21日14时，全球已有106个国家和地区报告了奥密克戎毒株感染病例，与这一毒株相关的整体风险仍然“非常高”。

奥密克戎毒株的流行让西班牙疫情不断加重。据西班牙卫生部提供的数据，截至当地时间23日19时，西班牙单日新增确诊病例72912例，连续第三天刷新日增确诊病例数纪录。

根据西班牙内阁会议23日批准的一项法令，从24日开始，6岁以上的人群在户外必须戴口罩，只有开展个人体育运动时或在田野、海滩等自然环境中且与他人能保持1.5米安全距离的情况除外。西班牙卫生大臣达里亚斯在当天的新闻发布会上强调，这仅是一项临时性措施，在“必要时刻”生效，直到疫情有所好转。

西班牙首相佩德罗·桑切斯22日表示，新冠疫苗加强针对奥密克戎毒株有效，能帮助降低住院率和重症率，因此加强针的接种将成为对抗新一轮疫情的关键。根据西卫生部23日提供的数据，目前西全国已有约1225.5万人接种了加强针。

加拿大电视台23日的统计数据显示，加拿大当天新增新冠确诊病例20699例，创疫情暴发以来日增确诊病例数新高。截至目前，加拿大累计确诊病例超过194万例，累计死亡3万多例。短短几天，加拿大日增新冠确诊病例就从1万多例飙升至2万多例。为应对奥密克戎毒株的传播，加拿大各地加快推进成年人疫苗加强针接种计划，并采取更严格防疫措施。

加拿大不列颠哥伦比亚大学等机构23日发表的一项联合研究报告称，目前尚不清楚奥密克戎毒株危害的严重性，即使比德尔塔毒株温和，加拿大医疗系统也将不堪重负。此外由于无法确定疫苗加强针能否抑制奥密克戎的传播，加拿大的疫情走向也变得不明朗。

在泰国，曼谷市政府23日发布通告称，由于截至22日泰国已通报超过100例奥密克戎毒株感染病例，另有近100例病例正等待检测结果，曼谷市已下令禁止所有市政府辖下组织和机构举办新年庆祝活动，同时取消即将在市政府广场上举行的例行新年祈福仪式。

通告说，私人组织和机构如仍有意愿举办庆祝活动，需要采取格外严格的防疫措施，除了在参加活动前72小时内对所有参加者进行快筛试剂检测之外，还需要特别注意场地清洁和消毒，尽可能限制参加活动的人数。（参与记者：陈文仙、谢宇智、章亚东、任芊、李保东）

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