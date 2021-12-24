新华社东京12月24日电（记者王子江）日本内阁官房长官松野博一24日透露，东京奥组委主席桥本圣子、日本奥委会主席山下泰裕和日本残奥委会主席森和之将出席北京冬奥会和北京冬残奥会。

松野博一是在当天举行的新闻发布会上作上述宣布的，日本共同社报道，桥本圣子和山下泰裕将参加北京冬奥会，而森和之将出席北京冬残奥会，桥本圣子还将参加冬奥会开幕前在北京召开的国际奥委会全会。

57岁的桥本圣子曾参加过七届奥运会，包括四届冬奥会和三届夏奥会，是参加奥运会次数最多的日本女运动员，2019年9月，她被任命为日本奥运大臣兼女性活跃担当大臣。今年2月，她接替森喜朗担任东京奥组委主席。

64岁的山下泰裕是1984年洛杉矶奥运会柔道冠军，多年来一直支持中日之间的柔道交流，曾参与建立中日友好青岛柔道馆和中日友好南京柔道馆。山下泰裕上个月曾在东京出席北京冬奥之家主题展开幕式，他在讲话中就表示将前往北京，并祝愿北京冬奥会成功。

山下泰裕当时还透露，日本冬奥会代表团将在2022年1月29日举行成立仪式，代表团规模超过200人。

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