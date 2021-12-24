新华社罗马12月23日电 综述：意大利新增确诊病例数创新高 假期防疫收紧

新华社记者周啸天

意大利政府23日报告新增新冠确诊病例44595例，为疫情暴发以来最高纪录。当天，意大利政府宣布多项限制假期社交活动与鼓励民众接种疫苗的新举措，以应对疫情高峰。

专家认为，变异新冠病毒奥密克戎毒株很快将成为在意大利传播的主要流行毒株。由于这一毒株传染性强，加之圣诞节与新年假期临近，意大利需采取更严格防疫措施以阻断病毒传播。

疫情呈现高峰

意大利政府23日公布的疫情数据显示，过去24小时，意新增新冠确诊病例44595例，累计确诊5517054例，累计死亡136245例。

意大利高等卫生研究院23日公布的数据显示，意大利新增确诊病例中约28%与奥密克戎毒株有关。研究院院长布鲁萨费罗说，预计奥密克戎毒株“很快”将成为在意传播的主要流行毒株。

入冬以来，意大利新冠病毒检测结果阳性率持续升高，23日达到4.9%。意媒体认为，这一数据表明疫情呈现新一波高峰态势。疫情传播的地理分布更显平均，不再局限于人口稠密的北方大城市。

假期防疫收紧

意大利政府23日召开内阁会议，批准在圣诞节与新年假期收紧防疫措施的法案，推行一系列新防疫举措。

法案规定，禁止在圣诞节与新年前夜举办公共集会，所有舞厅与夜店关闭至明年1月31日；民众必须在户外戴口罩，在影剧院、体育馆等室内场所则需要戴防护级别较高的“FFP2标准”口罩。

从明年2月1日起，意大利新冠“绿色通行证”有效期将从9个月缩短至6个月。意大利新冠“绿色通行证”为数字或纸质形式，表明持有者已接种至少一剂新冠疫苗，或近期感染新冠后已康复。意大利卫生部长斯佩兰扎表示，意大利疫情防控正处于艰难阶段，这些措施旨在保护民众和公共卫生系统。

鼓励接种疫苗

12月以来，意大利政府先后出台多项政策，鼓励民众接种新冠疫苗与加强针。12月6日，意大利升级新冠“绿色通行证”的法律效力，规定只有接种疫苗或从感染中康复的民众才能进入餐馆、影剧院和体育馆等场所。12月中旬，意大利开始为5至11岁儿童接种疫苗。意大利总理德拉吉22日再次呼吁民众接种疫苗。

意大利23日批准的新法案将完成新冠疫苗全程接种与接种加强针的时间间隔从5个月缩短至4个月。斯佩兰扎说，此举旨在阻断具有高传染性的奥密克戎毒株。

意大利国家分子遗传学研究所免疫学家塞尔焦·阿布里尼亚尼认为，奥密克戎毒株传染性强，政府采取“非常规措施”阻断病毒传播“刻不容缓”。

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