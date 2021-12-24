新华社日内瓦12月23日电（记者聂晓阳）中国驻苏黎世兼驻列支敦士登公国总领事赵清华日前在和欧洲地缘政治咨询智库创始人、列支敦士登王子米夏埃尔笔谈时表示，中国政府致力于保障公民的民主自由权利。

2021年年末，米夏埃尔致信赵清华，就他感兴趣的民主自由、中国经济、老龄化等问题发表自己的看法并提出问题，赵清华对此予以解答和交流。12月23日，列支敦士登主流媒体《人民报》全文刊登了这次“年终笔谈”的实录。

米夏埃尔在信中表示，他是一个“欧洲古典自由主义者”，认为人身自由、个人隐私和自我责任等至关重要，但中国在这方面的做法和欧洲国家有所不同，除了国情和文化差异的因素外还有什么原因？

赵清华回答说，中国政府同样致力于保障公民的民主自由权利。与此同时，中国人民对政府的期待更高，期待政府能够有效解决各类社会和民生问题，提高生活水平，增强民众获得感、幸福感和安全感。中国人民评价一种制度好不好，关键要看能否带给人民幸福生活，能否实现持续的经济发展、良好的社会治理等。

对米夏埃尔有关现代技术与社会信用体系之间关系的问题，赵清华表示，运用数字化等技术推动社会治理模式创新，是各国的普遍做法。中国引入社会信用体系旨在强化全社会的诚信意识、提高信用水平。柏林自由大学的研究报告显示，80%的受访中国人对此持积极看法。

关于米夏埃尔在信中非常感兴趣的中国构建双循环新发展格局的问题，赵清华表示，改革开放以来，中国积极融入国际大循环，但近年来市场和资源两头在外的发展模式已经改变，中国经济外贸依存度已由2006年的67%下降至目前的30%左右，内需已连续多年成为经济增长的主要动力。在未来，中国外贸总量将持续增长，中外经济融合度将提升。

米夏埃尔在笔谈中提到，战略科技领域的竞争是当今全球的一个重要话题，“有时我们感到北京和华盛顿似乎正在进行相关领域的一场角逐”。赵清华回应，科技创新是中国经济发展的主要引擎，2020年对中国国内生产总值增长贡献率超过60%，创新型国家为70%左右，两者之间差距越来越小。中国愿意同包括美国、欧洲国家在内的各国加强科技交流合作，任何国家都不应人为制造障碍以阻断科学知识的交流共享，更不能将其作为谋求和维持霸权的工具。

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