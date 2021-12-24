中国援赞医疗队向赞比亚利维医院捐赠医疗防疫物资。援赞比亚第22批医疗队供图

人民网讯 正当赞比亚第四波新冠疫情汹涌到来之际，第22批中国援赞医疗队雪中送炭，向利维·姆瓦纳瓦萨大学教学医院捐赠一批价值40余万元人民币的医疗防疫物资。

12月22日上午10时许，简短而隆重的捐赠物资交接仪式在利维医院举行。中国医疗队队长赵海源、赞比亚卫生部常任秘书长（常秘）乔治·曼格文迪（George Mangwende）、利维医院院长约翰·穆苏库（John Musuku）以及卢萨卡省卫生厅厅长代表皮特·穆勒亚（Peter Muleya）先后在仪式上致辞。

赵海源在致辞中说：“中国援赞比亚第22批医疗队于2020年11月27日抵达卢萨卡，当时赞比亚疫情正在蔓延，我们和赞比亚同事一起并肩战斗，共同抗击疫情，共同为赞比亚人民生命健康服务。当前，赞比亚疫情再次爆发，人民生命安全受到威胁。我们医疗队为利维医院捐赠的这批物资，包括检查仪器、手术设备常用物资以及防护服等防疫物资，总价值120万克瓦查，以助力利维医院的医疗救治工作。”

中国援赞医疗队向赞比亚利维医院捐赠医疗防疫物资。援赞比亚第22批医疗队供图

乔治·曼格文迪代表卫生部长西尔维娅·马塞博（Sylvia Masebo） 致辞说，“中国医疗队在赞比亚抗击新冠疫情的工作中发挥着重要作用，并且向其援助的医疗机构捐赠了各种医疗物资。中国的具体援助，特别是对利维医院的援助，是全方位的。他们的慷慨援助不仅是提供现代化的医疗设备、培训医疗人员，而且还扩展到医院的基础建设。本批捐赠物资也将更好地帮助我们的医务人员防控疫情，同时也有利于医务人员的自身防护，避免他们暴露于疫情所导致的疾病。”

“赞比亚医务人员受到医疗队不同领域的专业培训，这得益于这届中国医疗队专业构成的多样化。”曼格文迪说，“医疗队的医生们除了常规医疗援助工作外，还承担了疫情防治和带教培训任务，提升了各派驻医院的医疗技术与服务水平。”

曼格文迪表示，“我愿借此机会向中华人民共和国致敬，感谢贵国的捐赠。赞比亚医疗机构所获得的中国政府的支持，必将助力我们实现以健康勤劳促进赞比亚繁荣的2030年愿景目标。”

(责编：燕勐、刘慧)