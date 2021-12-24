人民网华盛顿12月24日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚近日接受美国多家主流媒体主编和资深记者联合采访。采访由彭博创新经济论坛举办。秦刚就美国媒体提出的问题进行回应，包括中美关系、中美经贸合作、台湾问题、新疆问题、冬奥会、记者签证等。

秦刚表示，我们认为中美两国相互依存、利益交融。中美作为大国，肩负着维护世界和平、安全与繁荣的共同责任。两国领导人在视频会晤中都反对打新冷战。但美方的行动，让我们感到冷战思维仍在美国作祟，这就是美方对华采取一系列行为的深层原因。“如果真有人对中国发动冷战，中国不会是输家。那些人也不可能赢得冷战。”

秦刚说，中美之间的确存在竞争，但竞争不应是“零和博弈”，更不是“你输我赢”或“我赢你输”，竞争应该是公平和健康的。公平意味着双方都需要遵守公认的国际关系准则，而不是由一方定规矩让另一方来遵守。当前中美之间的“竞争”并不公平，美国正在以“竞争”为由遏制中国发展。

他表示，美国试图动员盟友联手将中国排除出现行国际体系，中国企业不仅在美本土被限制，还面临被排挤出全球产业链、供应链和科技链的风险。“这种竞争是恶性竞争，必须停止。”

在中美经贸合作方面，秦刚表示，我们对经贸的重视态度以及对美国企业的欢迎态度从未改变。中国追求全方位、高水平的对外开放，这一点不会改变。中国市场会越来越大，获得利润或扩大份额的最好方法就是把整个蛋糕做大，美国企业、中国企业都可以来分一杯羹。许多美国企业的董事长和首席执行官的态度在发生变化：抱怨少了，信心多了；悲观态度少了，积极态度多了。在中国有7万多家美国企业，其中95%是盈利的。根据美中贸易全国委员会的最新调查，超过80%的会员希望留在中国发展。他们想扩大在中国的投资。

关于台湾问题，秦刚指出，我们认为预防危机比管控危机更重要。管控危机的最佳方式是防止和减少对华消极政策和行动，特别是不要在台湾问题上挑衅中国。台湾问题是可能使中美陷入冲突的主要潜在因素。一个中国原则是中美关系的政治基础。美方必须非常谨慎地对待与台湾之间的接触，缓和紧张局势。

秦刚表示，台湾当局正通过寻求美国支持其独立来挑起对抗。而美国在利用台湾来遏制中国。这就是台海紧张局势不断升级的根源。“台独”对台海局势和中美关系都构成现实威胁。和平或不打仗是中美之间的最大公约数。但双方都面临“台独”的可能性，在美方怂恿下，“台独”分裂势力正一步步朝其目标迈进。我们希望美方真正认识到“台独”是最大的威胁。美方应回到切实遵守一个中国原则上来。他表示：“如果中美都不想打仗，就要共同反对和遏制‘台独’，给和平一个机会，让和平胜出！”

针对美国媒体提出关于新疆的问题，秦刚表示，“新疆对外国记者是开放的。问题是一些西方记者真正在意的是真相吗？”新疆方面举行了多场向各国记者开放的新闻发布会，但是外国记者出席率很低。“我们也欢迎外国记者和官员来新疆，但是他们很多不来。我想强调的是，涉疆问题不是人权问题，不是所谓的宗教打压，更不是‘种族灭绝’，而是反暴恐、去极端化问题。”

关于冬奥会，秦刚说，本届冬奥会将是一场绿色、低碳的奥运会，所有场馆都将使用清洁和可再生能源。例如我们用尖端技术制冰，将排放量减少到几乎为零。国际奥委会实地考察时对冬奥会筹备工作给予了高度评价。目前，已有超过2500名来自不同国家的记者完成注册，之后还会有更多。中方欢迎各国记者前往采访报道，将为他们提供保障和便利。

关于记者签证问题，秦刚指出，起因是两年前特朗普政府利用各种手段打压中国媒体。中国媒体被贴上“外国代理人”、“外国使团”的标签，这严重影响了中国媒体的日常工作，更有60名中国记者被驱逐出境。过去一年中美双方一直在谈判。在习近平主席同拜登总统视频会晤前夕，双方就媒体问题达成三项共识：一是在对方国家工作的现任常驻记者可正常进出对方国家。二是同意为对方国家记者颁发一年多次入境签证并可逐年续签。三是双方将为符合申请要求的新任常驻记者对等审批签证。

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