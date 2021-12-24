人民网努尔苏丹12月24日电 （记者周翰博）为庆祝中国与哈萨克斯坦建交30周年，12月23日，中国驻阿拉木图总领馆同领区“一带一路”专家学者俱乐部联合举办“中哈关系30年：从建交到永久全面战略伙伴关系”线上学术研讨会。中国驻阿拉木图总领事蒋薇、哈外交部驻阿拉木图市代表绍克巴耶夫、“一带一路”专家学者俱乐部主席苏尔丹诺夫以及领区专家学者、媒体代表近50人与会。

蒋薇在致辞中全面回顾了中哈传统友谊和两国关系不平凡的发展历程，指出中哈两国都是积极进取、自立自强的国家，拥有共同的目标追求和相近的发展理念，必将继续携手同行，打造更加紧密的命运共同体，更好造福两国人民和世界发展。

绍克巴耶夫高度评价中国在国际事务中发挥的积极作用，系统总结了哈中各领域合作取得的丰硕成果，并对中方积极支持哈方抗击疫情表示感谢。“我相信，基础牢固的哈中关系必将迎来更广阔的发展前景。”

苏尔丹诺夫以及多名与会专家学者在发言中积极评价中哈关系长足发展及其为维护地区和世界和平、促进共同发展所发挥的重要作用，从政治、经贸、科技、人文、抗疫等方面梳理了两国关系发展脉络和突出成果，对两国关系未来发展寄予殷切期望，并预祝北京冬奥会取得圆满成功。

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