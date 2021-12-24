人民网北京12月24日电 （记者贾文婷）华侨大学和社会科学文献出版社23日共同发布了《华侨华人蓝皮书：华侨华人研究报告（2021）》，关注华侨华人在海外的最新生存现状，提出有价值的政策建议。

关注切身利益，加强马来西亚新生代华人对于华族身份的认同

蓝皮书指出，每年都有不少马来西亚学生到中国留学，2018年共有9479人，按国别排序为第15位。不少留学生因为回到祖籍国求学而历经了“再华化”的过程，对于了解中国当地的状况，这些留学生起到了不可忽视的“桥梁”作用。相较于传统的以中国官方为主的海外传播视角，这些马来西亚华人的“他方视角”有更高的可信度和接受度，受语言文化差异、意识形态阻碍等因素的影响较小，最终的效率和效果相对较高。

马来西亚新生代华人从小生活在马来西亚，对华族身份的认同是受到家庭环境和华人社团环境的影响而形成的。他们不会仅仅因为中国的飞速发展而更加认同中华文化，只有当华人的身份切实影响了他们的利益时，他们的华族身份认同才有可能提升。可以继续依托“21世纪海上丝绸之路”，加强与马来西亚的合作，充分吸收马来西亚新生代华人参与到合作中来，通过“政策沟通”和“贸易畅通”来推动“民心相通”。

华商网络在中国对泰国直接投资中发挥独特作用

蓝皮书指出，华商网络在中国对泰国直接投资中的独特作用，主要体现在文化交融与信息共享。在对泰国进行投资建厂的过程中，中国与泰国需要摒弃文明优越思想，通过交流合作、相互包容及相互借鉴等方式缓解文化差异带来的贸易摩擦与隔阂。泰国华商作为中华文化的传承者与泰国文化的体验者，他们不仅熟知中华文化，同时对泰国文化也有所了解。在中泰经贸往来过程中，他们不仅充当着中华文化海外传播的重要窗口，也是中泰文化交融的重要黏合剂。泰国华商通过文化交流、传播和推动华文教育创新发展等方式来促进两国之间的文化交流，既扩大了中国的文化影响力，也有助于提高泰国当地群众对中国企业的接纳度。

泰国华商作为连通中国与泰国的桥梁，他们不仅熟知中国与泰国的法律、贸易规则及市场状况，同时拥有双边的贸易渠道，且能够通过多种方式向泰国商圈传递中国投资者的合作期望，对加快中国对泰投资进程、提高对泰投资效率具有重要的作用。泰国华商凭借其庞大的关系网络，通过利用其在泰国的产业基础与政商人脉，不仅可以降低中国对泰国投资的门槛，同时也能推动中泰企业之间的合作，进而提高中国企业对泰国的投资效率。

菲律宾华人商会参与“海丝”建设，深化两国经贸合作

蓝皮书指出，自2016年菲律宾总统杜特尔特上台以后，中菲经贸合作全面发展，并推动两国关系不断向前发展。据中国商务部统计，中菲双边贸易额已从1975年建交时的7200万美元上升至2019年的600亿美元，中国已成为菲律宾第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第四大出口目的地。作为发展中国家，菲律宾经济结构侧重服务业，具有优越的人力资源优势，但基础设施落后，农业、制造业基础薄弱，严重制约了菲律宾经济发展，而中国工业化水平和基础设施建设水平显著高于菲律宾，两国在经济上具有很强的互补性。华人商会作为菲律宾民间财富的代表拥有广泛的商业和信息网络，可有效助推中国企业“走出去”。

日本中国新移民促进中日交流互动

蓝皮书指出，日本中国新移民学者把“中国”融入自身的教学、研究与行政工作，丰富了日本大学的教学研究和多元文化环境，向日本社会提供了了解中国的一个重要渠道。日本中国新移民企业家在日本经营，成为日本经济发展的重要组成部分；他们拥有跨语言、跨文化、跨地域、跨国界的社会网络和社会资本，成为沟通中日经贸的纽带和桥梁。

日本中国新移民不仅是中日两国社会开放和交流的受益者和见证者，而且是当今促进两国社会进一步发展和互动的参与者和贡献者。他们通过自身的工作、社会活动，成为推动中日交流、改善中日关系、沟通中日民心的重要力量。

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