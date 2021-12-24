人民网曼谷12月25日电 （记者孙广勇）12月23日，历时三个月的2021“博导杯”中泰职业院校创新创业国际邀请赛顺利闭幕，并举行云端颁奖典礼。此次大赛共吸引中泰两国100多所职业院校的200多支参赛队参赛，通过海报制作、短视频制作和网络海选评选出6支参赛队分获一二三等奖。本次大赛旨在以比赛形式促进泰国产品走进中国市场，帮助泰国经济复苏，推动中泰电商交流。

中国全国电子商务职业教育教学指导委员会吴洪贵副秘书长、泰国职业教育委员会孟佟·帕素万秘书长等出席颁奖典礼并发表致辞。

致辞中，中泰双方领导均对此次比赛的办赛宗旨、赛事成果给予了充分肯定。作为中泰合作“1+X电子商务”职业技能培训项目的实战擂台赛，此次双创赛充分体现了后疫情时代强烈责任感和国际视野，是职业教育在国际合作中的一次创新尝试，也是中文国际教育在“中文+职业教育”领域持续探索的初步成果。

颁奖典礼上，来自中泰两国的评委、获奖团队指导教师代表、团队成员代表发表了获奖感言，情真意切地表达了对赛事主办方和各自母校的感谢。指导教师代表周荥老师表示：“200多支参赛队伍同台竞技切磋技能，不但开阔了国际视野，还收获了丰富的短视频制作和短视频平台推广经验。”

在新冠病毒肆虐全球的两年时间里，清迈大学孔子学院与合作方一起不断开拓创新、砥砺前行，以高度的人文关怀在国际中文教育领域和职业教育领域摸索出一条务实创新之路。2022年“1+X 电子商务”职业技能培训项目和“博导杯”国际双创邀请赛定将绽放出更加绚丽的花朵。（完）

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