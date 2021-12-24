新华社伦敦12月23日电（记者郭爽）英国政府23日公布的最新疫情数据显示，该国单日新增新冠确诊病例近12万例，是疫情暴发以来最高纪录。英国国家统计局当天公布的数据显示，截至本月16日的一周内，英国估计有约140万人感染新冠病毒，这是自2020年秋季有可比记录以来的最高纪录。

数据显示，英国23日报告新增确诊病例119789例，累计确诊11769921例；新增死亡147例，累计死亡147720例。英国12岁以上人员中，超过82%已接种过两剂新冠疫苗，超过55%已接种过疫苗加强针。

英国国家统计局公布的数据显示，截至本月16日的一周内，仅英格兰地区估计就有约120万人感染新冠，即每45人中有1人感染，此前一周为每60人中有1人感染。其中，伦敦最为严重，每30人中就可能有1人新冠检测结果为阳性。

英国卫生大臣赛义德·贾维德表示，尽管病例不断增加，但暂不会宣布在圣诞节后收紧对英格兰地区的疫情防控措施。

英国卫生安全局当天公布的数据显示，该国新增奥密克戎毒株感染病例16817例，累计确诊90906例。贾维德此前指出，奥密克戎毒株“感染数据存在差距”，实际感染病例数“显著高于”官方公布数据。

英国国民保健制度国家医疗事务主任史蒂文·波伊斯此前警告说，随着奥密克戎毒株席卷全国，英国卫生服务已处于“战争状态”。多项研究显示，英国需要尽快开始更严格的新冠疫情防控限制措施，以防止医疗系统不堪重负。

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