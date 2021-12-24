新华社北京12月24日电（国际观察）失控失能 外强中干——美国“任性的霸凌经济”

新华社记者傅云威 宿亮

一通“狂加关税”，就逼停市场机制、扰乱全球供应链。

一张“实体清单”，就把优秀企业排除出局、制造劣币驱逐良币的冤案。

一句“国家安全”，就让项目瞬间泡汤、让投资者寝食难安……

上述失德、反智、殃民“大举措”，已成为“灯塔国”的惯常操作。国际社会震惊、迷惑、失望之余开始认清，美国既非自诩的“自由市场经济”典范，更谈不上计划调控的“好教案”，本质上已堕落为任性妄为的“霸凌经济”，其蜕化变质背后，是美国经济治理的系统性失控和失能。

“无形之手”逐渐失控

过去数十年，美国经济治理深受新自由主义思想影响，这套经济学理论因合乎资本扩张之需，备受美国政商精英推崇。

1981年，笃信新自由主义信条的美国前总统里根在就职演说中说：“政府不能解决我们的问题，政府本身就是问题。”其减税、削减福利、鼓励自由竞争等施政理念深刻影响后世，造成美国财政赤字、贸易赤字扩大，为“无形之手”失控埋下隐患。

从上世纪七八十年代开始，美国实体经济空心化趋势逐步显现，并在新世纪进一步加强。伴随着新自由主义政策落地，经济全球化红利在美国不同行业和群体中分配越发悬殊，“锈带”地区民生凋敝与华尔街歌舞升平成为失衡失控的缩影。

美国联邦储备委员会今年5月发布的《2020年美国家庭经济福祉》显示，全美最富有1%人口控制的资产是底层50%美国人的近16倍。牛津经济研究院测算，2020年3月至2021年1月，美国国内收入排名前20%人口的财富增加了约2万亿美元，而排名后20%人口的财富减少了逾1800亿美元。资本无序扩张，贫富分化加剧，已成美国经济深刻隐患。

对此，美国经济学家希瑟·布希指出，要使美国经济彻底转型，政策制定者就应明白市场无法发挥政府的职能。

如今，信条蒙尘，灯塔黯淡，美式“自由市场经济”之弊无可遮掩。

“有形之手”低效失能

疫情条件下，经济治理难度加大。为政者既要关注社会公平，防止纾困政策加剧两极分化；也要注意防范民粹主义，防止“党争绑架经济”，政策久议不决。

由于先天制度弊端，美国在上述两大治理维度上均犯下大忌。

财富游戏规则下，美国“有形之手”呈现亲富人特征。

据美国税收和经济政策研究所分析，2019年美国通过减税产生的收益中，预计27%流入美国最富有的1%人群的口袋。《纽约时报》指出，支配美国经济运转的游戏规则从来都偏向富人，这加剧了经济不平等并造成市场力量向各行业中的大公司加速集中，同时拖累生产力广泛增长。

选区利益分割下，美国“有形之手”呈现低效化特征。

在华盛顿，各色政客为自身选区利益最大化，往往不惜牺牲全民整体利益，无休止缠斗乃至内讧，致使重要政策议题搁浅。就在几天前，拜登政府应对气候变化和扩大社会福利支出的一揽子支出法案，遭同属民主党的联邦参议员乔·曼钦“倒戈”，令前者打算年底前让法案获国会通过的愿望落空。

党派纷争格局下，美国“有形之手”呈现短期化特征。

美国政坛充斥着“新官不理旧账、后任否定前任、同僚互相拆台”的乱象，导致政策短命、治理紊乱的恶果。在不断拉扯、纠缠、内讧中，美国政府无法确保政策公允性、有效性、连续性，凸显其“有形之手”低效失能弊端。

美国前劳工部长莱克指出，财富与权力相互结合，制造寡头政治、破坏民主制度，美国政治经济体制已经失灵。

“干预黑手”霸凌成瘾

在市场和政府两条线上，美国均毫无章法，陷入混乱。为摆脱困境，美国无良政客再次使出“矛盾外移”的歪招，把横加干预的黑手伸向中国等经贸伙伴，成为自由贸易和市场秩序的最大破坏者。

近年来，以“脱钩”计划、“中国行动计划”、“实体清单”、疯狂加征关税等面目出现的霸凌政策，成为美方滥用成瘾的经济毒药。

白宫违背其一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压特定中国企业。迄今已将数百家中国公司及机构列入“实体清单”。

耶鲁大学法学院高级研究员扎姆·扎克认为，不仅中国，任何被美国视为对手的国家，它们的企业都可能因“不利于美国国家安全”而被打压。

人类经济治理经验表明，越是危机时刻，越不能对经贸伙伴滥用干预政策。这样做不仅无助于从根本上改善经济韧性和发展后劲，反而会抑制创新，威胁全球供应链安全，扰乱国际经贸秩序。

如今，美国深陷“无形之手”无所不为、“有形之手”鲜有作为、“干预黑手”肆意妄为三重漩涡，其“霸凌经济”本质进一步凸显，拖累世界经济复苏的同时，也将让美国自身付出惨重代价。

(责编：高歌、刘叶婷)