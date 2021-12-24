新华社伦敦12月23日电（记者郭爽）英国卫生安全局23日发布的新冠病毒最新研究报告说，与德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株传播更快，但确诊病例住院风险更低；有证据表明接种疫苗加强针后对奥密克戎毒株有症状感染的保护效力会有所改善。

英国卫生安全局23日更新了奥密克戎毒株引发的住院风险以及疫苗对该毒株防护性的分析报告。数据显示，与德尔塔毒株感染者相比，奥密克戎毒株感染者出现严重症状的可能性要小得多。初期分析结果显示，与德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株感染者去急诊就诊的可能性要低31%至45%，住院可能性要低50%至70%。

英国卫生安全局当天公布的数据显示，该国新增奥密克戎毒株感染病例16817例，累计确诊90906例。该机构指出，奥密克戎比德尔塔毒株传播更快，该国新冠患者中感染奥密克戎毒株的人数急剧增加。此外，至少有9.5%奥密克戎毒株感染者此前曾感染过新冠病毒。

该机构的分析还显示，两剂疫苗对有症状感染奥密克戎毒株的保护效力有所减弱，但接种加强针后有所改善。不过，加强针的保护效力在一段时间后会迅速减弱。最新数据显示，在接种加强针10周后预防有症状感染的效力下降15%至25%，但该机构认为，加强针对预防重症的效果很可能会持续很长时间。

不过，英国卫生安全局表示，该分析是“初步且高度不确定”的，未来几周需要进一步分析。目前奥密克戎毒株感染病例在60岁以上人群中还相对较少，研究结果主要基于40岁以下人群得出，目前这一群体奥密克戎毒株感染率最高。

该机构首席执行官珍妮·哈里斯表示，这一最新分析显示了一个令人鼓舞的早期信号，然而这只是早期数据，还需要更多研究来证实。

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