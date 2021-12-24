新华社联合国12月23日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯23日通过其副发言人哈克发表声明说，古特雷斯注意到利比亚国家高级选举委员会提议将原定于24日举行的总统选举推迟至下月的消息，利比亚必须在合适条件下举行选举。

声明说，古特雷斯对280万利比亚人登记投票表示钦佩，人民的意志必须得到尊重。利比亚总统和议会选举必须在合适条件下进行，从而以和平方式结束政治过渡，将权力移交给民主选举产生的机构。

声明说，联合国秘书长利比亚问题代理特别代表威廉姆斯以及联合国利比亚支助特派团将继续支持“利人领导、利人所有”的进程，以解决目前挑战，确保总统和议会选举尽快举行。

威廉姆斯在一份声明中说，选举面临的困难不应被用来破坏利比亚15个月以来取得的稳定和进步，有关机构和所有政治人物应该集中精力于选举进程，努力为选举创造政治和安全条件。

利比亚国家高级选举委员会22日提议，在与国民代表大会协调一致的情况下，将第一轮总统选举推迟至2022年1月24日举行。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府和支持它的武装力量控制该国西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和南部大部分地区。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在日内瓦签署停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。利比亚国民代表大会今年10月5日决定，将议会选举推迟至2022年1月举行。

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