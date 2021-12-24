人民网讯 12月24日，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、俄罗斯国际事务委员会在北京联合发布研究报告《阿富汗变局下应对中亚安全风险：中国与俄罗斯的路径选择》。报告作者分别为中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、中俄战略协作高端合作智库办公室副主任苏畅，俄罗斯国家研究型高等经济大学教授、俄罗斯国际事务委员会专家安德烈·卡赞采夫。

报告指出，阿富汗境内及其周边局势复杂，呈现多方向发展趋势。美国试图以西方“民主”模式在阿建立现代国家，但最终以失败收场。阿富汗变局对地区安全有着多方面影响，包括安全风险外溢、恐怖活动扩散以及大国博弈导致地区复杂性和不稳定性加剧等。但中亚各国秉持共同安全合作理念，进一步强化协调行动，地区恐怖主义和极端主义形势总体可控，保持了长期稳定发展态势。

报告认为，中俄作为负责任的大国，在完善全球治理体系、推动构建国际新秩序、维护地区安全稳定方面发挥着重要作用。未来两国应在推动恢复阿富汗重建和维护中亚地区局势方面进一步加强合作。一是协调有关各方立场。应继续与阿富汗及其它相关国家开展经济、安全议题沟通协调，共同消除国际恐怖组织在阿富汗的存在与影响，避免风险挑战在域内扩散。二是加强地区安全合作。应在上海合作组织及其地区反恐怖机构框架内，与中亚各国共建反恐情报交流数据库、地区国家相关法律数据库、反恐人才培养和培训数据库；发挥“上合-阿富汗联络小组”机制功能，重点在禁毒等领域启动具体、务实的议程。三是提供人道主义援助。应担负起大国责任，以阿富汗和平进程中的人民利益为重，通过双边及国际组织主导的多边方式，向阿富汗联合提供人道主义援助，助力实现阿和平与稳定。

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