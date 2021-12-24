新华社北京12月24日电 世界卫生组织官员22日警告，变异新冠病毒奥密克戎毒株将在2022年初成为欧洲区域主要流行毒株，而判定这一毒株的致病力还需要3至4周。

世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克吕热说，奥密克戎毒株已在丹麦、葡萄牙和英国等国成为主要流行毒株，可能在“数周内”成为肆虐整个欧洲区域的主流毒株。

12月21日，人们在加拿大米西索加一处流动新冠疫苗接种点外排队。（新华社发，邹峥摄）

世卫组织欧洲区域办事处覆盖53个国家，包括欧洲及一些邻近地区国家。这些国家中，已有至少38个发现奥密克戎毒株。

克吕热说：“毫无疑问，欧洲再次成为全球疫情‘震中’。我对此感到非常担忧，但没有必要恐慌。好消息是，我们知道如何应对。”

按他的说法，欧洲区域上周新增新冠确诊病例260万例，比去年同期高出40%。他建议人们以“疫苗+”的方式应对奥密克戎毒株，即在接种疫苗和加强针的基础上戴口罩，同时在圣诞节和新年期间避免非必要旅行。

12月21日，人们在泰国曼谷的一处新冠疫苗接种点等待接种疫苗。（新华社发，拉亨摄）

克吕热说，现阶段尚不清楚加强针提供的免疫保护可以持续多久。对于以色列拟为部分人群接种第四针疫苗的消息，他回应道：“我们知道，以色列是最早启动疫苗接种的国家之一。在我看来，以色列的第四针相当于其他国家的第三针。”

近期一些研究显示，与眼下在大多数国家占主流的德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株导致的重症病例相对较少。不过，科学家对这一说法仍有争议。

克吕热认为，有关奥密克戎毒株致病程度的问题有望在3至4周后得到解答。虽然这一病毒无法被消除，但人们可以设法控制疫情传播速度，使医院空出更多床位救治癌症和心血管疾病病人。

12月22日，在美国弗吉尼亚州阿灵顿，人们排队进行新冠病毒检测。（新华社发，沈霆摄）

谈及疫情何时结束，克吕热回答，历史经验是，每一次疫情都会结束。“我认为，我们正走在明年恢复正常生活的路上，如果奥密克戎致病程度不严重就更是如此，但现在还不清楚。”

世卫组织发布的最新一期全球新冠疫情周报显示，截至欧洲中部时间21日14时，全球已有106个国家和地区报告出现奥密克戎毒株感染病例，与这一毒株相关的整体风险仍然“非常高”。

“关键问题是我们如何度过这个冬天，不让任何一个人掉队。”克吕热说。（张旌）

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