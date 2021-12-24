人民网首尔12月24日电 （周玉波 杨帆） 韩联社消息，当地时间12月24日，韩国总统文在寅宣布将赦免前总统朴槿惠。据悉，特赦对象由法务部选定，向总统提交后经国会审议表决最终确定。此前法务部对赦免政治家持消极态度，但考虑到朴槿惠的健康状况，文在寅决定将朴槿惠加入“特赦名单”。

韩媒称，此次特赦是文在寅执政以来的第5次特赦。韩国政府24日表示，此次将对3094名罪犯实施特赦并于2021年12月31日生效。朴槿惠于2017年3月31日被拘留，此后健康状况持续恶化，多次接受治疗。特赦生效后，朴槿惠将结束4年零9个月的服刑生活。

朴槿惠因陷入“亲信干政”丑闻，于2017年3月遭弹劾而失去司法豁免权。2021年1月14日，韩国大法院对朴槿惠“亲信干政”案和受贿案作出终审判决，判处朴槿惠20年有期徒刑、并处罚金180亿韩元，追缴35亿韩元。此外，朴槿惠还因违反公职选举法被判2年，目前朴槿惠累计刑期为22年。如果剩余刑期全部服满，她将以87岁高龄在2039年出狱。

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