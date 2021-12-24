累西腓市华侨华人协会筹集并捐赠爱心礼包。中国驻累西腓总领馆供图

人民网里约热内卢12月23日电 （记者吴杰 毕梦瀛）近日，中国驻累西腓总领馆携手累西腓华侨华人协会向当地政府及军警协会开展“来自中国的爱心”慈善捐助活动，向当地贫困家庭及维护侨胞安全的军警捐赠1200份礼包。

严宇清总领事专门致函累西腓市长若昂·坎波斯，代表总领馆向当地民众致以节日问候并表示，今年是累西腓华侨华人协会连续第7年在圣诞和新年到来之际向“第二故乡”开展“来自中国的爱心”慈善捐助活动，同时我馆也送去防疫物资，同巴西民众一道共克疫情。相信这些满载中国人民美好祝愿的礼品将使两国民众情更亲、心更近。

巴西里约华联会也于12月23日举办献爱心慈善活动，向当地孤儿院和老人院、公立学校学习中国语言文化的学生和附近的巴西贫困群众捐赠260份爱心礼包。徐宗彬会长表示：“在岁末年终，本会历来有捐助当地孤儿院、老人院的活动，这是我们华侨华人回馈当地社会、弘扬正能量的体现，也是对助人为乐、尊老爱幼的优良传统美德的传承。”该会负责人吴月桃、何双莲，施现夫、雷荣夫、苏子梁等一起参与该活动。收到装有大米、黑豆、食用油、奶粉等食品的巴西民众纷纷对华联会在疫情期间的爱心举动表示称赞和感谢。

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