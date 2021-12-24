人民网阿布贾12月23日电 （记者姜宣） 23日，由中铁十八局集团承建的博尔诺州首府迈杜古里市海关立交桥项目和与之相连的州转盘市政路工程项目举行通车典礼，尼总统布哈里出席了通车典礼。

布哈里为该项目进行揭牌剪彩，并对项目顺利通车表示祝贺，称“这是历史性的时刻”。在现场视察时，布哈里对中企承建该项目的高质量与快速度表示惊讶与赞赏。

尼日利亚总统布哈里为迈杜古里市海关立交桥项目揭牌。中铁十八局供图

博尔诺州工程部长萨利赫表示，作为博尔诺州第一座立交桥，该立交桥也成为了迈杜古里市标志性工程。该项目进一步完善了城市交通体系，有效解决了海关区拥堵情况，便利了人员物资流动，促进了沿线地区经济发展。

海关立交桥，包括主桥一座，辅桥一座，人行天桥3座，桥长3.55公里。与立交桥相连的州转盘市政工程，全长10公里，往东直通邻国乍得。

中铁十八局集团承建的尼日利亚博尔诺州迈杜古里市海关立交桥。中铁十八局供图

博尔诺州是尼日利亚极端组织最活跃的地区之一，经常受到恐怖袭击的干扰。作为中铁十八局集团在尼承建的首个立交桥工程项目，面对诸多不利因素，中铁十八局集团克服重重困难，在确保人员安全情况下，历经18个月鏖战，确保了项目圆满竣工。

中铁十八局集团承建的尼日利亚博尔诺州迈杜古里市海关立交桥。中铁十八局供图

博尔诺州州长祖洛姆曾多次到现场参观指导工作，高度赞赏中铁十八局集团在施工中展现的技术水平和管理能力，对全体员工在疫情等不利影响下，仍能高效率高质量地完成项目所付出的努力表示感谢。

经常经过海关区的三轮车司机莫莫杜说，“我们现在可以很方便地在道路上行驶，不用担心堵车了。”

“当初没有人相信这项工程能在这么短时间内完成。工程计划在18个月内完成，人们曾只是把它当做一个笑话。”当地居民可海恩德说。

(责编：燕勐、常红)