楚山

在联合国总部大楼展厅里，有一个橱窗展示着各种型号的地雷，墙上挂着冲突地区被地雷炸伤平民的照片。世界各国游客看到这些凄惨照片时，无不为之动容。

可能有人会觉得，小小地雷能带来多大安全威胁和人道问题？其实不然。正是因为地雷最普通、最廉价，使其成了直接伤害无辜平民的“大规模杀伤性武器”。从柬埔寨到莫桑比克，从安哥拉到阿富汗，数以万计的平民仍生活在雷患阴影之下。据统计，全世界30多个国家有1亿多枚地雷待清除，近两年来有上万人因雷患丧生或致残。一枚地雷摧毁的不仅是一个人的幸福，更是一个家庭的希望、一个国家和民族的未来。在雷区的每一小步，都可能成为生与死之间的距离。

地雷堪称战场“牛皮癣”，是最难消除的战争创伤。时至今日，二战时期的地雷仍未彻底清除。越南战争已结束近半个世纪，但越南仍深受雷患之苦，成千上万顷良田被迫荒芜。叙利亚战争导致数百万人流离失所，同时也带来了数千吨爆炸物。地雷还给联合国开展维和与重建工作造成巨大障碍，严重威胁维和人员安全，制约战乱地区的经济和社会发展。联合国维和行动部专门成立地雷行动处，帮助冲突后地区尽早走出地雷阴影。古特雷斯秘书长公开呼吁，任何人都不应生活在地雷造成的死亡恐惧之中！

清除地雷是一项鲜为人知的危险工作，也是发展中国家面临的难题。地雷或深埋地下，或藏在石缝，或掩于溪边，随着雨水冲刷、山体滑坡，地雷可能遁形于各种复杂地貌中，甚至被植被根须包裹。有数据显示，清除一枚地雷的费用高达地雷本身价值的300倍。中国曾深受地雷之害，在边境地区曾有大量的遗留爆炸物。自上世纪90年代以来，中国投入大量人力物力，开展三次大规模的边界扫雷行动，终于基本清除了雷患。在清除雷患过程中，中国积累了很多可供他国参考的有益经验。

作为负责任大国，中国秉持构建人类命运共同体理念，积极致力于国际人道主义扫雷援助与合作，用实际行动践行多边主义。多年来，中国以举办培训班、专家现场指导、援助探雷装备等方式，向40多个亚非拉国家提供人道主义扫雷援助，培训人员超过1000人。2015年，中国领导人在联合国大会维和峰会上宣布一系列支持联合国维和行动的重大举措，包括在5年内开展10个扫雷援助项目。此后，中国共开展了24个扫雷援助项目，提前超额兑现上述承诺，彰显了中国兼济天下、守信重诺的责任感和使命感。中国还积极参与联合国“国际地雷行动标准”和“简易爆炸装置处置标准”制定，“中国实践”被联合国纳入了国际标准。

扫雷不仅给雷患国家人民带来了安全，更带来了追求美好生活的希望和勇气。通过一次次的务实合作，中国帮助雷患国逐步走出雷患的阴霾，与广大发展中国家结下了深厚友谊。今年9月，王毅国务委员兼外长访问柬埔寨期间，与柬方领导人共同见证了双方签署扫雷设备和援助资金交接协议。近日，在中国与东盟合办的扫雷技术专家组会上，中国重申愿继续深化同东盟各国的合作，帮助有关国家早日清除雷患，为中国东盟全面战略伙伴关系注入新动力。

你可曾想到，此时此刻有多少来自中国的蓝盔维和卫士远在天涯海角为当地清除雷患？2019年7月，中国赴黎巴嫩扫雷维和官兵与远在国内的扫雷英雄杜富国进行视频通话。在杜富国的鼓励下，扫雷作业手鲁艳红眼含热泪地说，“我们会载着他的使命，继续奋战在雷场，还世界一份平安。”中国维和扫雷官兵牢记使命，取得扫雷“零伤亡、零事故”和“数量最多、速度最快”的优异成绩，展现了中国致力于清除雷患、维护世界和平的决心。

“路遥知马力，日久见人心”。中国虽是发展中国家、财力物力有限，但推动构建人类命运共同体、帮助雷患国家重建家园的决心和真心不会变。相信在各方共同努力下，我们必定能早日实现“无雷世界”目标，将昔日的战场变为安全美丽的家园。

(责编：燕勐、常红)