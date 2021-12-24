新华社德黑兰12月23日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬23日说，伊朗将带着诚意继续参加在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方谈判。

阿卜杜拉希扬当天与到访的伊拉克外长侯赛因举行会谈。在随后举行的联合新闻发布会上，阿卜杜拉希扬表示，第七轮美伊恢复履约谈判形成了新的案文和统一议程，这是一个重要进展。

他表示，伊朗认为参与谈判的英国、法国和德国等欧洲三国的立场不具有建设性，在谈判中也没有表现出主动性，但欧盟代表的作用是积极的。间接参与谈判的美国发出了一些不成文的信息，并得到了必要的答复。

阿卜杜拉希扬说，伊朗将带着诚意继续参加谈判，但不会接受西方国家自己退一步却要求伊朗退十步的谈判策略。如果西方国家希望消除对伊朗核活动的担忧，就应该解除所有对伊制裁。

侯赛因在记者会上呼吁伊朗与美国就伊核问题等展开直接谈判。

欧盟对外行动署副秘书长莫拉23日在社交媒体上说，第八轮谈判将于27日开始举行，他呼吁加快解决未决问题的步伐并推动谈判进程。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重以及伊朗政府领导层换届，谈判举行6轮后暂停。第七轮谈判11月29日至12月17日在维也纳举行。

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