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肯尼亚总统：中方项目促进当地发展经济

2021年12月24日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕12月23日电（记者白林）中资企业投资建设的肯尼亚首都内罗毕快速路主线架梁贯通仪式23日在内罗毕举行。肯尼亚总统肯雅塔出席仪式并表示，中方的项目有力促进了当地发展经济、改善民生、提升竞争力。

　　肯雅塔当天视察内罗毕快速路项目的施工进展，并按下启动按钮，操作架梁机，完成项目主线最后一片箱梁的吊装。他表示，对肯尼亚人来说，这是“一个值得骄傲的时刻”。他称赞中国公司工作出色，并对内罗毕快速路明年3月投入使用充满信心。

　　肯雅塔说，内罗毕快速路是重要的基础设施项目，建成后将减少交通拥堵，降低生活成本，提升城市竞争力。此外，这一项目创造了6000多个直接就业岗位，使200家分包商和数百家当地建筑材料供应商受益。

　　肯雅塔表示，中国开展了许多改善肯尼亚人生活的项目，肯尼亚将继续与中国政府合作。肯中关系是一种互利共赢的伙伴关系，肯尼亚感谢中国政府和人民对肯尼亚和非洲其他国家的持续支持。

　　据介绍，内罗毕快速路由中国路桥工程有限责任公司投资开发和建设运营，全长27.1公里，双向四车道。

　　中国驻肯尼亚大使周平剑、肯交通部长马查里亚等参加了当天的活动。

(责编：高歌、刘叶婷)

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