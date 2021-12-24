本报北京12月23日电 （记者李欣怡）针对日前美国国务卿布林肯同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通话时无理指责中方对立陶宛搞“经济胁迫”一事，外交部发言人赵立坚23日表示，美国才是各种形式的单边霸凌和胁迫外交的“集大成者”。美欧应该敦促立陶宛尽快承认并纠正错误，而不是刻意护短、颠倒是非。

赵立坚在例行记者会上答问时说，立陶宛在涉台问题上犯下严重错误，不仅不承认并改正错误，反而一再谎话连篇，推卸责任、混淆视听。对此，美欧心知肚明。

“美方和欧方应该做的，是敦促立陶宛尽快承认并纠正错误，而不是不顾事实，刻意护短。美欧借此无端指责中方，更是颠倒了是非，违背了道义，也损害了美欧自身形象。”他说。

赵立坚说，事实已经多次证明，美国才是各种形式的单边霸凌和胁迫外交的“集大成者”。美国依据其国内法无端发起各类单边制裁、长臂管辖，滥用国家力量无理打压别国机构、企业和个人，例证比比皆是，不胜枚举。美方做法遭到国际社会普遍反对。

他表示，欧盟要想维护公正合理的国际秩序，就应该明辨是非，秉持客观公正立场，以实际行动维护中欧关系健康稳定发展，而不是“随美起舞”，站在道义的错误一边。

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 17 版）

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