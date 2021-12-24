本报北京12月23日电 （记者程龙）国务院港澳事务办公室发言人12月23日发表谈话表示，美国等少数西方国家自身民主搞得一塌糊涂，却摆出一副“教师爷”的架势，对香港民主发展品头论足，实在可笑！

发言人表示，近年来，美国民主乱象丛生，让世人看清了美式民主的虚伪、丑陋和衰弱：权力制衡异化为否决政治，以致联邦政府屡次停摆；选举过程犹如“拳击赛”，造成政党尖锐对立、社会撕裂严重，甚至上演不承认总统选举结果而占领国会的闹剧；政客们热衷于煽情做秀，不关心国家长远利益和人民切身福祉，甚至把疫情当作政治工具，致使在拥有最先进最丰富医疗资源的条件下出现了5000多万人感染、80多万人失去生命的悲剧；人权被喊得震天作响，现实中却并得不到切实保障：少数族裔遭受系统性歧视，贫富分化日益加剧，每年有数百人死于枪击。有调查显示，美国民众对本国民主制度已产生严重信任危机，许多国家不再认为美国民主是值得效仿的“典范”。美国自己的民主如此不堪，怎么还有脸对别人指指点点？！

发言人强调，民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。符合自身实际、能够解决问题的民主才是真民主、好民主。香港基本法本已铺就根据香港实际情况，循序渐进发展民主的道路。但是过去一段时间，香港社会一些人盲目追随美式民主，香港内外敌对势力更是乘虚而入，利用选举制度的漏洞，挑战“一国两制”原则底线，冲击宪制秩序，危害国家安全，并大搞对立对抗，造成社会撕裂加剧，民粹主义泛滥，无政府主义横行，“港独”思潮蔓延，致使香港陷入无休止的政治争拗和政治动荡之中，经济民生难题无法解决，最终使广大居民深受其害。

发言人表示，中央政府审时度势，果断决策，依法完善香港选举制度，正是为了推动香港民主发展重回正轨。在这次立法会选举中，新选举制度的优越性已经得到充分体现。与以往相比，候选人不再比激进、争出位、博眼球，而是比理念、比政纲、比能力。辩论场上不再是相互攻击谩骂抹黑，而是聚焦土地房屋、交通出行、教育医疗、长者安老等民生问题和粤港澳大湾区建设等香港发展问题各抒己见，深入讨论。有民调显示，70.8%的受访者认为新一届立法会能更好维护香港社会整体利益；有72.8%的受访者表示对新一届立法会议员依法履职、推动良政善治有信心。事实充分证明，只要全面准确贯彻“一国两制”，从香港实际出发选择发展路径，香港的民主道路会越走越宽广。

发言人最后表示，美国等少数国家该醒醒了。你们不是民主“优等生”，更没有资格当“教师爷”。中国人民从来没有像今天这样对中国特色社会主义民主制度充满自信，对发展符合香港实际的民主制度充满自信。我们坚信，“一国两制”下香港的民主发展必将取得新的成功，并提供民主实践的新范例。

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 17 版）

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