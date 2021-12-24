据新华社北京12月23日电 12月23日，国务委员兼外长王毅同秘鲁外长毛尔图亚通电话。

王毅说，无论国际风云如何变幻，中秘关系始终保持稳定发展势头，走在中拉关系的“第一方阵”。前不久，两国元首就建交50周年互致贺电，充分彰显了双方对中秘关系的高度重视和深化友好合作的良好意愿。中方愿同秘方一道，落实好两国元首重要共识，推动中秘全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

王毅说，中秘都是发展中国家和新兴经济体代表，两国合作是相互帮助、相互支持的南南合作，有着巨大潜力和光明前景。中方将继续支持秘方维护主权独立、民族尊严和正当权益，相信秘方在涉及中方核心利益和重大关切问题上也会继续支持中方立场，巩固双方互信，夯实两国关系的政治基础。

王毅表示，中秘两国团结抗击疫情，续写了友谊新篇章。中方愿鼓励更多有实力、有信誉的中国企业赴秘投资兴业，希望秘方提供良好稳定的投资环境，中方也愿进口更多秘特色优质产品。

王毅说，习近平主席提出全球发展倡议，旨在形成全球合力，帮助发展中国家尽快复苏经济，推动如期实现联合国2030年可持续发展议程。秘鲁是多边主义的积极倡导者，也是发展中国家权益的重要维护者，欢迎秘方支持并参与这一倡议。中方支持秘方担任2024年APEC东道主，愿同秘方共同推动APEC合作取得新进展。

毛尔图亚表示，今年，秘中隆重庆祝建交50周年，两国关系达到新水平。秘方愿深化两国各领域合作，加快推进自贸协定升级谈判，推动秘中全面战略伙伴关系实现更好发展。秘方将继续坚定奉行一个中国政策。感谢中方支持秘方担任APEC东道主，秘方始终坚定支持多边主义，高度重视并将认真研究中方提出的全球发展倡议。

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 03 版）

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