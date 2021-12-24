新华社北京12月23日电 12月23日，国务委员兼外长王毅同秘鲁外长毛尔图亚通电话。

王毅说，中秘传统友谊源远流长。无论国际风云如何变幻，中秘关系始终保持稳定发展势头，走在中拉关系的“第一方阵”。前不久，两国元首就建交50周年互致贺电，充分彰显了双方对中秘关系的高度重视和深化友好合作的良好意愿。中方愿同秘方一道，落实好两国元首重要共识，推动中秘全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

王毅说，祝贺秘鲁迎来独立200周年。中秘都是发展中国家和新兴经济体代表，有着广泛共同利益和共同追求，都希望加快国家发展和民族振兴，两国合作是相互帮助、相互支持的南南合作，有着巨大潜力和光明前景。我们要高举多边主义旗帜，维护以联合国为核心的国际体系，捍卫发展中国家、特别是新兴经济体的共同利益。中方将继续支持秘方维护主权独立、民族尊严和正当权益，相信秘方在涉及中方核心利益和重大关切问题上也会继续支持中方立场，巩固双方互信，夯实两国关系的政治基础。

王毅表示，中秘两国团结抗击疫情，续写了友谊新篇章。中方是最早向秘方提供疫苗的国家，我们将继续支持秘方彻底战胜疫情。中国已连续七年成为秘鲁最大贸易伙伴和主要投资来源国，双方要抓紧完成自贸协定升级谈判，稳步推进重点务实合作项目。中方愿鼓励更多有实力、有信誉的中国企业赴秘投资兴业，希望秘方提供良好稳定的投资环境，中方也愿进口更多秘特色优质产品。

王毅说，习近平主席提出全球发展倡议，旨在形成全球合力，帮助发展中国家尽快复苏经济，推动如期实现联合国2030年可持续发展议程。秘鲁是多边主义的积极倡导者，也是发展中国家权益的重要维护者，欢迎秘方支持并参与这一倡议。中方支持秘方担任2024年APEC东道主，愿同秘方共同推动APEC合作取得新进展。

毛尔图亚表示，今年，秘中隆重庆祝建交50周年，两国关系达到新水平。秘方愿深化两国各领域合作，加快推进自贸协定升级谈判，推动秘中全面战略伙伴关系实现更好发展。衷心感谢中方为秘方抗疫提供的大力支持和经验分享，愿在后疫情时代同中方加强健康卫生和复工复产合作。秘中务实合作为秘鲁带来实实在在的好处，欢迎更多中国企业赴秘投资。秘鲁在同中国建交之初就明确，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，秘方将继续坚定奉行一个中国政策。秘中都是新兴经济体代表，在国际和地区事务中有着相似立场，发挥着重要作用。感谢中方支持秘方担任APEC东道主，秘方始终坚定支持多边主义，高度重视并将认真研究中方提出的全球发展倡议。

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