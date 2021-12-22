新华社柏林12月22日电（记者朱晟）据德国《明镜》周刊网站日前报道，包括德国在内的西方国家出现通货膨胀源于自身原因，不应归因于中国。相反，没有中国，欧美物价可能上涨更多。

这篇题为《中国推动德国通胀？》的文章援引凯投国际宏观经济咨询公司亚洲首席经济学家马克·威廉姆斯的话说，新冠疫情开始时，中国在抑制全球通胀方面发挥了重要作用。很短时间内，从中国港口运往美欧的货物比疫情前多出50%。“如果没有中国的生产能力和灵活性，世界将面临更大的交付瓶颈和更高的价格压力。”

德国基尔世界经济研究所专家克劳斯-于尔根·格恩表达了类似看法。格恩认为，美欧物价上涨的主因来自内部。他说，工业化国家的消费结构在疫情期间发生很大变化。餐馆和电影院关闭、度假旅行不再可能，更多钱流向购物。而中国快速恢复全面生产，并能够大规模转换生产方式。

欧盟统计局日前公布的数据显示，11月欧元区通胀率按年率计算达4.9%，创25年新高，其中能源价格同比大幅上涨27.4%，是推高通胀的主因。能源价格上涨直接推动居民消费价格上涨。如果去除能源因素影响，当月通胀率为2.5%。

文章最后指出，全球经济与其说是在与中国的供应短缺作斗争，不如说是在与工业化国家由疫情引发的需求风暴作斗争。格恩认为，通胀仍需时日才能恢复正常，但供应问题将在今后一年内解决，从而缓解价格压力。

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