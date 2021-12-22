新华社北京12月22日电 题：开拓进取，努力实现中德关系新发展

新华社记者韩梁

国家主席习近平21日晚同德国总理朔尔茨通电话。两国领导人表达了继续推动中德友好合作、促进中欧关系发展的良好意愿。这次通话为实现中德关系新发展领航定向，为中德加强务实合作注入新动力，为中德、中欧携手应对全球性挑战注入正能量。

从战略高度牢牢把握两国关系大方向，是中德关系行稳致远的“定盘星”。中德都是有重要影响的大国，两国关系发展得好，不仅符合两国和两国人民根本利益，也有利于世界和平稳定。中方始终从战略高度和长远角度看待中德关系。在通话中，习近平主席回望历史、面向未来，以“充足的活力、耐力、韧力、潜力”概括半个世纪来中德关系发展的经验和特质，并提出推进中德关系新发展的三个“坚持”：坚持从战略高度把握两国关系大方向；坚持以务实态度积极推动两国互利合作；坚持携手应对挑战，为全球治理作出新贡献，为中德全方位战略伙伴关系的未来发展指明清晰方向和路径。朔尔茨表示，德方愿意本着相互尊重、相互信任的精神，同中方一道努力，推动德中全方位战略伙伴关系进一步发展。

持续深化务实合作，是推动中德关系不断破浪前行的“主引擎”。中德都致力于在平等互利基础上扩大双方共同利益。2020年以来，中德两国努力克服疫情影响，推动双方各领域合作总体保持积极向好发展势头，双边经贸合作实现逆势增长。中国已连续5年成为德国最大贸易伙伴。面向未来，双方应该继续把牢互利合作的主基调，推动中德合作继续走深走实。双方应继续用好政府磋商等双边对话交流机制，做大做强合作基本盘，积极开辟新能源、绿色和数字经济等新的合作领域，释放服务贸易增长潜力，加强在共建“一带一路”框架内合作。德方也表示希望与中国加强清洁能源、数字经济、服务业等领域务实合作。

作为中欧合作“领头羊”，中德合作深入发展也将为中欧加强合作持续注入强大动力。中欧是全球两大独立自主的力量，有着广泛战略共识和共同利益。追求和平与发展是双方的共同心愿。当前全球抗击新冠肺炎疫情和推进世界经济复苏正处于关键时期，面对日益增多的全球性问题和不断上升的不稳定性不确定性，中欧作为全球两大重要力量，有责任加强合作，团结应对。双方应该从更广阔维度看待中欧关系，客观全面地相互认知，理性平和、建设性地处理差异分歧。朔尔茨表示，愿以建设性态度促进欧中关系发展，并希望欧中投资协定早日生效实施。

中德加强在国际事务中协调合作，为加强全球治理注入正能量。中德作为世界重要经济体和具有影响力的大国，作为全方位战略伙伴，需要承担起历史性责任，为加剧动荡的国际形势注入更多稳定因素。双方应该加大在国际事务中协调配合，为抗击新冠肺炎疫情、促进疫苗公平分配、推动全球特别是发展中国家疫后复苏、应对气候变化、实现减贫和可持续发展等涉及全人类共同命运的问题找到切实可行方案。德方表示，德中双方在应对气候变化和抗击新冠肺炎疫情等全球性挑战方面合作密切，就阿富汗、伊朗核等地区问题沟通密切，德方愿同中方在国际事务中共同维护多边主义。

事实证明，只要中德双方坚持巩固和深化互信，本着平等相待、聚焦合作、互利共赢的相处之道，就能推动双边关系不断取得新发展，办成许多造福两国和两国人民以及世界的大事，共同为推动人类和平与发展事业作出新贡献。

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