中国援菲大米交接仪式现场。驻菲使馆供图

人民网曼谷12月22日电 （记者赵益普）22日，菲律宾社会福利和发展部在马尼拉举行中国政府援菲1万吨大米交接仪式。据悉，在超强台风“雷伊”袭击菲律宾中南部地区之后，中国政府陆续向菲捐赠了总计1万吨的大米，并援助了100万美元的紧急救灾现汇。

据中国驻菲使馆介绍，1万吨大米的最后4725吨已经运抵菲律宾，其中1500吨运抵宿务，3225吨运抵马尼拉，所有大米都在有序转运至各个灾区。此前，驻菲使馆还向灾区捐赠了价值约800万比索的2万个食品包，每包内装5公斤大米、10个食品罐头和10包方便面。

在22日的交接仪式上，菲律宾社会福利与发展部代表埃马纽埃尔·普里瓦多表示，台风导致大量灾民无家可归、食物短缺，但中国援助的大米是及时雨，是给菲律宾的珍贵礼物。中方为菲方救灾提供了及时有力支持，体现出菲中友好关系和两国人民的深厚友谊。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，中菲是患难与共、守望相助的友好邻邦。中国政府对菲律宾人民的遭遇感同身受。感谢菲政府统一调配，使得中方援助大米得以第一时间抵达灾区，在灾民最需要的时刻提供及时帮助。

菲律宾总统杜特尔特21日晚宣布，受“雷伊”影响的菲律宾多个地区进入灾难状态，将加速救援和灾后恢复工作。“雷伊”是菲律宾今年遭遇的最强台风之一。16日下午，“雷伊”在菲南部锡亚高岛登陆，带来大风和强降雨并引发洪水，受灾人数超过118万。菲律宾国家警察公布的数据显示，“雷伊”在该国已造成375人死亡、500人受伤，另有56人失踪。

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