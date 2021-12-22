12月19日上午，孩子们参观了上海合作组织秘书处，了解各国文化特色，并参加时长两个小时的公开课。

本次公开课主题为“水墨中国冬奥梦”，是“2022-放飞冬奥梦想”上海合作组织国家青少年主题画展框架下活动，主办方为中华全国妇女联合会、教育部、上海合作组织睦邻友好合作委员会、中央美术学院、巴基斯坦驻华大使馆、俄罗斯驻华大使馆、上海合作组织秘书处 、乌兹别克斯坦上合组织民间外交中心，上海艺博会为承办单位，俄罗斯文化中心为协办单位。展览以线上线下方式征集画作，入选作品于2022年1月展出。

参加本次公开课的有来自上合国家的20多位7至14岁小朋友，其中许多来自中央美术学院少儿美术教育研究中心，还有来自新疆维吾尔自治区石河子实验幼儿园的小朋友以线上方式参与课程。

“水墨中国冬奥梦”公开课周日在京举行，孩子们用中国传统绘画表达了对2022年北京冬奥会的美好祝愿。

上海合作组织秘书长诺罗夫出席公开课并致辞，表示北京2022年冬奥会和冬残奥会是世界级的体育盛会，受到全球运动员和观众们的瞩目与期待，必将是一场充满激情而令人难忘的盛大赛事。在此次冬奥主题活动中，孩子们用画笔描绘和平、友谊、共同发展与向美向善。正是此类富有建设性的项目让上合大家庭更加相知相亲。在活动中，上合年轻一代传承着“上海精神”，表现出了互信、包容、尊重多样文明、谋求团结互助的可贵品质。

公开课主讲人是来自中央美术学院的郑勤砚教授，本堂课上首先介绍了冬季运动在中国的发展历程，之后孩子们分成小组开始在长卷上作画。

郑教授表示，课程旨在通过传统中国画促进孩子们对冬奥会的理解。小朋友们踊跃尝试的积极性很高，在画作中描绘了雪山、正在体验冬季运动的人及各式的建筑。他们的作品展现出鲜明的多样性与创造力，体现了孩子们对传统绘画的热爱。郑教授指出，本次公开课不仅是一节绘画课，也是一堂学习团队协作的体验课。

中国学生孙和彦(音译)表示，这是她第一次与其他孩子合作共同完成一幅长卷，整个过程非常有趣;希望可以通过自己的作品展现双奥之城北京的风采，祝愿北京冬奥会取得圆满成功!

来自塔吉克斯坦的李阿明(Алимов)表示，“我今天画了雪山、运动员、冰河和闪耀的群星，祝愿冬奥运动员们能够梦想成真!为北京冬奥会加油!”

来自俄罗斯的马克西姆(Максим)展示了他画的冰墩墩、奥运五环和上合组织英文缩写(SCO)，表示已经迫不及待想要迎接北京冬奥会的到来!

为本次画展举办的第一堂公开课“古今穿越的山水情缘”于本月9日在育翔蓝天幼儿园举行。系列课程已译成俄文和英文，上合组织各国参加画展的青少年朋友可以免费观看。