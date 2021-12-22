新华社布鲁塞尔12月22日电（国际观察）聚焦欧洲圣诞经济之三：“中国礼物”不缺席

新华社记者

波兰是“中国制造”商品西行进入欧盟的门户。在首都华沙近郊，有一座专门销售中国商品的中国商城。圣诞节前夕，华沙中国商城的六栋商业大楼里每天熙熙攘攘，货架上各类应季节庆商品琳琅满目，商户们忙着接待一批又一批顾客。

一位店主告诉记者：“我们这里的所有产品都是中国制造，有装饰品、圣诞礼物袋，还有许多给孩子们的礼物。今年的销售额相当不错，比去年好得多。”

这位店主说：“我们不仅有来自波兰的客户，也有来自白俄罗斯、乌克兰、拉脱维亚和爱沙尼亚等邻国的客户。”

华沙中国商城开业于1994年，经过二十多年的经营，已在当地乃至整个中东欧建立了很高的知名度。

商城负责人多米尼克·扎瓦茨基说：“我们很自豪，因为我们能直接对接制造厂商，这意味着我们能为客户提供非常实惠的价格，而且他们可以节省寻找不同商品的时间。我们现在有六栋商业大楼和1000多个商铺，还有四个大仓库。”

随着圣诞节进入倒计时，英国市面上圣诞货品同样供不应求，“中国制造”成为抢手货。

“在今天的西方市场，圣诞节期间的中国消费品非常受欢迎。人们确实非常喜欢它们，所有的商店都有大量备货。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里告诉记者。

佩里的父亲老佩里被誉为中英关系的“破冰者”。1953年，时任伦敦出口公司董事长的老佩里和多名英国工商界代表突破西方对新中国的封锁访问北京，开启了最早的对华贸易对话。

佩里回忆说，当时中国的贸易伙伴问父亲，他的公司是否会进口一些中国传统产品，如玉器、饰品等等，父亲这样做了，这些商品很快大受欢迎。

“中国改革开放后，很多人搬到了东海岸的城镇，他们开始大量生产出口到欧洲和北美市场的商品。我们的公司就参与其中，帮助来自云南、深圳和中国其他地方的餐具和瓷器打入美国和欧洲市场。我们花了很多时间帮助他们了解西方市场需要的设计和尺寸，以及如何为商品选择正确的颜色。那是一段非常有趣的时光。”

见证“中国制造”逐步走进英国人的生活，佩里说：“虽然这些商品通常根据英国风俗习惯制作，但它们也让英国消费者更加了解中国文化和历史。”

“我希望你们能继续向我们的市场出口这些产品，这是发展两国人民友谊与合作的良好途径。”他说。

数据显示，全球圣诞用品约80%来自中国，而中国生产的圣诞用品约80%来自浙江义乌。

尽管今年欧洲人的圣诞节因为变异新冠病毒奥密克戎毒株的加速传播而笼罩阴影，但义乌厂家的生产和市场运营没有停。疫情阴霾下，来自中国的五彩缤纷的圣诞用品，让欧洲人感受到浓浓的节日气氛。

义乌市圣诞用品行业协会秘书长蔡勤亮说：“总的来看，今年圣诞用品的销售情况比去年要好，较去年销量提升了22%。”

蔡勤亮表示，不同市场的客户对圣诞用品有着不同的喜好，义乌厂家会相应调整设计和生产，更好地服务用户需求。“比如南美洲、俄罗斯等地区的客户喜欢气氛比较热闹、色彩更热烈的产品，而欧洲的客户喜欢素净一些的，工艺上比较精致的，对于产品的环保等级要求比较高。”

来自义乌的“中国礼物”顺利抵达欧洲，离不开国际物流供应链的支持。作为串联中国和欧亚大陆的重要铁路枢纽，自新冠疫情暴发以来，中欧班列安全高效的优势进一步凸显。

作为中国铁路成都局集团公司重庆机务段司机，江彤2011年有幸成为中欧班列的首发司机，10年来陪伴中欧班列一起走过。

江彤负责中欧班列（成渝）从重庆到四川达州的驾驶任务。重庆沙坪坝团结村中心站是中欧班列西部通道的重要站点。

今年1月1日，中欧班列（成渝）号在重庆、成都正式发车，这是我国首次批准两地中欧班列统一品牌。截至今年6月底，中欧班列（成渝）号已累计开行2877列，约占全国开行总量的36%。在此带动下，中欧班列（渝新欧）开行总量已超过8000列，开通线路已超过30条，辐射亚欧26个国家40多个城市。

圣诞前夕，一列列中欧班列满载圣诞树、圣诞服装、玩具等货物，从中国驶往万里之遥的欧洲。“圣诞节来临之前，我们的货运量增加，中欧班列的班数也增加了，比平时更多、更繁忙。”江彤说。

全球物流巨头DHL快运公司全球首席执行官约翰·皮尔逊说：“今年中国外贸保持增长势头，主要得益于全球经济贸易回暖带动对中国商品的需求增加，以及中国产业链稳定。中国是世界经济复苏的重要引擎之一，并继续保持稳定的复苏和增长。”（执笔记者：陈静；参与记者：金晶、孙晓玲、张琴、刘恩黎、陈青冰、黄伟、崔力、李涛、张章、何曦悦）

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