新华社马尼拉12月22日电（记者闫洁 刘锴）中国驻菲律宾大使馆22日向菲方移交中国政府捐赠的大米，这批物资将立即运往受台风“雷伊”影响的灾区。

中国驻菲律宾大使黄溪连当天在马尼拉举行的移交仪式上说，中菲两国是患难与共、守望相助的友好邻邦。中方对菲律宾人民的遭遇感同身受，愿继续向菲提供力所能及的帮助，祝愿灾区民众早日战胜灾情、重建家园。

出席仪式的菲社会福利与发展部代表埃马纽埃尔·普里瓦多感谢中方及时援助。他说，中方援助大米是在菲律宾最需要的时刻送来的珍贵礼物，为菲方救灾提供了及时有力支持，体现出菲中友好关系和两国人民的深厚友谊。

菲律宾总统杜特尔特21日晚宣布，受“雷伊”影响的菲律宾多个地区进入灾难状态，将加速救援和灾后恢复工作。

“雷伊”是菲律宾今年遭遇的最强台风之一。16日下午，“雷伊”在菲南部锡亚高岛登陆，带来大风和强降雨并引发洪水，受灾人数超过118万。菲律宾国家警察公布的数据显示，“雷伊”在该国已造成375人死亡、500人受伤，另有56人失踪。

(责编：崔越、杨牧)