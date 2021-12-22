新华社安卡拉12月22日电 国际观察：里拉“收复失地”难解土耳其经济金融困局

新华社记者郑思远 施洋

今年以来，土耳其里拉汇率走出“过山车”式剧烈波动行情。不到一年时间，美元对土耳其里拉汇率从1：7下跌至1：13，最低时甚至探至1：18，引发央行抛售美元、股市触发熔断；随后在总统埃尔多安宣布一系列稳定汇率和应对通胀措施后，里拉对美元汇率又暴涨近50%。不少分析人士表示，尽管里拉汇率出现单日大涨，但土耳其政府应对举措“治标不治本”，还可能产生一系列后遗症。

截至21日，里拉对美元汇率维持在12.5比1左右，相比几天前连续跌破16比1、17比1整数关口，已大幅反弹。

里拉汇率回升是埃尔多安20日宣布一系列举措稳定汇率和应对通胀的结果，其中包括一项新的金融替代方案，为本币储蓄因里拉贬值而蒙受的损失提供补偿，以减少汇率波动对储户的影响。同时，埃尔多安强调，土耳其仍将坚持降低利率、提高就业和吸引更多投资为优先选项的新经济模式。

分析人士认为，埃尔多安宣布的新措施旨在缓解散户投资者对美元的需求，鼓励土耳其人用里拉储蓄，以结束里拉汇率动荡。不过，业内人士认为，这些举措并没有解决土耳其经济面临的实质性问题。

英国广播公司土耳其语频道评论员厄兹盖·厄兹代米尔表示，里拉崩溃的最大原因是土耳其追求以具有竞争力的汇率推动出口。这种政策被描述为一种“非正统”方法，与主流经济学理论通过提高利率抑制通胀的主张相悖。

埃尔多安一直反对高利率，坚持认为高利率会加剧而不是抑制通胀。2019年以来，埃尔多安因政策分歧已撤换了三名央行行长。自今年9月以来，土耳其央行连续4个月降息，将基准利率共下调500个基点。观察人士担心，如果现行政策保持不变，经济形势将持续恶化。

土耳其评论员巴勒什·索伊丹表示，土耳其政府一直倾向于低估汇率波动风险，如果继续目前的经济政策，有可能出现国际收支危机、大范围“破产潮”和通胀居高不下。经济学家埃夫伦·德韦吉也认为，土耳其通胀预期将持续恶化，到2022年年中可能升至35%以上。

数据显示，土耳其11月消费者价格指数同比上涨超过21%，但土耳其央行目前仍然将中期通胀目标维持在5%。

谈及目前土耳其金融状况，土耳其经济学家阿尔达·通恰表示：“我们从未经历过这种与经济规则完全背离的情况。”

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