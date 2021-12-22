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巴勒斯坦高官：阿拉伯国家应加强与中国合作

2021年12月22日17:17 | 来源：新华社
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　　新华社拉姆安拉12月22日电（记者李碧念　陈霖）巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基日前在接受新华社记者电话采访时说，阿拉伯国家应该响应中国提出的打造中阿命运共同体倡议，加强与中国合作。

　　扎基说，打造中阿命运共同体是中国为继续加强与阿拉伯国家联系、实现共同发展而提出的创造性理念。自倡议提出以来，中国不断加强与阿拉伯国家合作，推动阿拉伯国家经济、工业和技术发展取得巨大成就，赢得阿拉伯国家人民的肯定。

　　扎基说，近年来，中国提出共建“一带一路”等一系列具有开创性的举措，为推动阿拉伯国家实现经济繁荣作出了突出贡献。

　　扎基还说，在新冠疫情暴发后，中国为包括阿拉伯国家在内的世界多国提供疫苗，维护各国民众生命安全，这是构建人类命运共同体的生动体现。

　　2014年，中国倡议中阿双方应该坚持共商、共建、共享原则，打造中阿利益共同体和命运共同体。倡议提出以来，双方在各领域合作不断深化，以实际行动诠释这一倡议。中国已连续多年成为阿拉伯国家最大的贸易伙伴，双方在经济、科技、农业、教育等领域合作取得丰硕成果。

(责编：崔越、杨牧)

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