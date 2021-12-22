人民网北京12月22日电 （李焱、实习生贾可心）《白俄罗斯驻华大使回忆录》中文版首发式暨白俄罗斯形势研讨会21日在京举办。会议以线下线上相结合的方式举行。中白关系领域专家，书籍翻译、校译团队代表，书籍赞助出版相关高校、出版社代表等嘉宾出席会议并致辞。

《白俄罗斯驻华大使回忆录》俄文版于2017年出版。阿纳托利·托济克等七位白俄罗斯驻华外交使节以亲身经历为基础撰写，记录了他们对中白建交以来两国外交关系发展历程的回忆。全书分为七部分，分别对应中白外交关系发展史上的重要历史节点和阶段。书中既有对双边关系成就和经验的总结，也有对未来发展前景的思考和展望。

2019年，中国人民大学-圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心副主任王宪举及华东师范大学白俄罗斯研究中心主任、华东师范大学俄罗斯研究中心副主任贝文力获该书中文出版权，随后组建翻译团队翻译。该书由当代世界出版社出版。

本书译者之一贝文力介绍，该书七位白俄罗斯驻华使节的亲身经历为基础写成，涉及20余年的中白关系发展史，资料详实，内容生动丰富，对研究中白关系有很强的参考价值。

王宪举称，白俄罗斯驻华使节不仅是该书的作者，更是中白关系发展的见证者、亲历者，该书记录了他们为建立“相互信任、合作共赢的中白全面战略伙伴关系”所作的重要贡献。

与会嘉宾表示，2022年中白将共同庆祝建交30周年，《白俄罗斯驻华大使回忆录》中文版的发布无疑是对中白友谊的一份珍贵献礼。

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