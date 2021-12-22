新华社布鲁塞尔12月21日电（记者李骥志 康逸）欧盟委员会21日颁布防疫新规，为数字新冠疫苗接种证书设置270天的有效期。按照新规定，所有欧盟成员国都应允许持有效数字证书的旅行者入境。这项新规将于明年2月1日开始执行。

根据欧洲疾病预防控制中心发布的指南，民众应在新冠疫苗全程接种完成后的6个月内接种加强针。结合该中心的建议，欧委会的新规定在6个月基础上增加了3个月宽限期，使居民有时间安排接种加强针。

新规颁布后，欧盟建议所有成员国立即采取必要措施，确保为所有已完成新冠疫苗全程接种但证书濒临过期的人群提供加强针。

今年6月，为在疫情防控下维持人员自由流动，欧盟理事会首次实施欧盟统一的数字新冠通行证，包括新冠疫苗接种证书、核酸检测阴性证书、感染新冠病毒后康复的证书。当时，关于新冠疫苗全程接种后能提供多久保护力尚无数据支撑，因此对新冠疫苗接种证书未设有效期。

欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯21日在一份声明中表示，欧盟各国协调一致，采用统一的数字新冠疫苗接种证书有效期，是促进人员自由流动的必要条件。

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