新华社伦敦12月21日电（记者郭爽）英国首相约翰逊21日宣布，政府不会在圣诞节前实施任何进一步的新冠防控措施。英国科学界一些专家对此表示，这是“冒险”行为，如果变异新冠病毒奥密克戎毒株继续在英国快速传播，延迟收紧防控或将导致未来需要更严格的限制措施。

约翰逊当天在社交媒体上说，由于当前有关奥密克戎毒株严重性、引发的住院率以及对疫苗的影响数据尚不充分，圣诞节前将不会采取进一步防控措施，“人们可以继续执行他们的圣诞节计划”。但他同时指出，政府将持续关注相关数据，不排除圣诞节后采取进一步措施的可能性。他敦促人们节日期间“谨慎行事”。

英国沃里克大学病毒学家劳伦斯·扬指出，这是一种非常冒险的行为，如果奥密克戎毒株继续以当前速度传播，很可能导致在不久的将来需要采取更严格的限制，推迟采取进一步行动可能给英国国民保健制度带来前所未有的压力。

英国卫生安全局21日公布的数据显示，该国新增奥密克戎毒株感染病例超过1.5万例，累计感染病例已超过6万例。英国卫生大臣赛义德·贾维德日前指出，奥密克戎毒株实际感染病例数可能“显著高于”官方数据。

英国政府21日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例90629例，累计确诊11542143例；新增死亡病例172例，累计死亡147433例。英国12岁以上人员中超过81%已接种两剂新冠疫苗，超过52%的人员接种了加强针。

21日，英国苏格兰政府首席大臣妮古拉·斯特金宣布，苏格兰将从26日起对公共活动实施为期三周的限制措施，包括要求保持1米社交距离、限制室内室外活动人数等；威尔士宣布从27日起实施包括关闭夜总会等在内的防控措施。

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