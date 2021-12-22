人民网华盛顿12月21日电 （记者李志伟）12月21日，美中政策基金会举办网上年度纪念活动。中国驻美国大使秦刚以视频方式致辞。秦刚指出，共同发展应该成为中美之间的重要公约数。

秦刚表示，过去几年来，中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民的根本利益。中国的发展是为了满足人民对美好生活的向往，不是为了与别国搞你输我赢的竞争。事实上，持续稳定发展的中国对美国不是威胁，而是重大机遇和利好。共同发展应该成为中美之间的重要公约数。我们希望美国尊重中国人民过好日子的权利，接受中国的发展。习近平主席强调，中美要相互尊重、和平共处、合作共赢。希望大家集思广益，共同探讨中美之间相处之道，推动中美关系早日重回正轨。

美方与会人士回顾美中关系历史、展望未来，普遍强调美中应加强对话交流、增进了解互信。

美中政策基金会成立于1995年，旨在加强中美两国政策制定者、政府官员和研究人员相互了解以促进中美关系。华盛顿州民主党联邦众议员、众院“美中工作小组”共同主席拉森，美助理国务卿帮办华自强，前驻华大使芮效俭等出席本次网上年度纪念活动。

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