人民网华盛顿12月21日电 （记者李志伟）12月21日，美国国务卿布林肯主持召开应对新冠变异病毒奥密克戎视频会议，多国外长和区域组织负责人参会，讨论新冠变异病毒奥密克戎的全球影响和应对。中国驻美国大使秦刚作为王毅国务委员兼外长代表出席会议并在会上发言。

秦刚表示，当前奥密克戎变异毒株正在全球快速扩散，各国抗击疫情形势十分严峻。保障充足的疫苗供应和公平分配是当务之急。中国一直积极推动将新冠疫苗作为全球公共产品。截至目前，中国已向120多个国家和国际组织提供了近20亿剂疫苗，成为世界上对外提供疫苗最多的国家。发展中国家迄今获得的疫苗大多数来自中国。习近平主席不久前宣布，中方在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元的基础上，再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中国还将再向非洲提供10亿剂新冠疫苗。目前，全球除中国外，共接种56亿剂疫苗，中国提供了其中的1/3。

秦刚强调，正如习近平主席所说，团结合作是战胜疫情最有力的武器。国际社会必须坚持合作抗疫，共克时艰。我们必须反对疫情虚假信息和疫苗歧视，提高疫苗接种率。大国要切实扛起责任，带头加快向中低收入国家提供疫苗，并帮助其培植产能。中方愿继续同国际社会一道，坚定不移推进抗疫国际合作，弥合全球“免疫鸿沟”，共同推动构建人类卫生健康共同体。

秦刚表示，奥密克戎变异毒株的传播给北京冬奥会带来新挑战。中国将采取更加有效的措施保护来自世界各地的运动员和嘉宾。我们有信心、有能力举办一届简约、安全、精彩的冬奥会。

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