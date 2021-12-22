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泰国宣布暂停受理“免隔离”入境申请

2021年12月22日08:31 | 来源：新华网
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　　12月21日，一名女子在泰国曼谷的一处新冠疫苗接种点接种疫苗。新华社发（拉亨 摄）

　　新华社曼谷12月21日电（任芊 宋宇）泰国总理府21日发布通告说，变异新冠病毒奥密克戎毒株在泰国已呈快速传播之势，泰国政府决定自22日起暂停受理境外旅客“免隔离”入境和“沙盒”计划申请，但“普吉岛旅游沙盒计划”除外。

　　12月21日，一名男子在泰国曼谷的一处新冠疫苗接种点接种疫苗。新华社发（拉亨 摄）

　　通告还说，本月22日前已成功申请入境许可的旅客仍能通过“免隔离”政策或“沙盒”计划入境，但须接受两次核酸检测，卫生部门将对他们进行更密切的追踪。

　　泰国公共卫生部12月6日通报首例境外输入奥密克戎毒株感染病例，20日通报首例该毒株本土感染病例。截至20日，泰国共通报63例奥密克戎毒株感染病例。

　　12月21日，人们在泰国曼谷的一处新冠疫苗接种点等待接种疫苗。新华社发（拉亨 摄）

　　为吸引外国旅客入境以提振经济，泰国政府自今年11月1日起对来自63个低风险国家和地区且全程接种疫苗的旅客实施“免隔离”入境计划。来自上述名单外的国家、全程接种疫苗的旅客可通过“沙盒”计划入境，但须在指定地区停留满7天后才可前往泰国其他地区。“沙盒”计划涉及普吉岛以及随后开放的包括曼谷在内的旅游胜地。据“普吉岛旅游沙盒计划”，符合相关条件的外国游客入境普吉岛之后不必接受强制隔离。

(责编：高歌、燕勐)

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