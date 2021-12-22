新华社莫斯科12月21日电（记者李奥）俄罗斯总统普京21日分别与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨通电话，就俄方提交的俄美安全保障条约草案、俄与北约成员国安全保障措施协议等进行了讨论。

据克里姆林宫网站消息，普京当天分别与法德领导人通电话，重点就俄美安全保障条约草案、俄与北约成员国安全保障措施协议等进行了讨论。普京阐述了俄方要求在法律上提供长期安全保障的建议，以排除北约进一步东扩和在俄邻国部署进攻性武器系统的可能。

声明说，普京与法德领导人还讨论了乌克兰内部冲突问题。普京表示，乌克兰拒绝执行明斯克协议阻碍了再次举行“诺曼底模式”四国峰会的可能。

另据德国联邦政府网站21日发布的消息，朔尔茨在与普京通话时表达了对乌克兰局势以及对明斯克协议执行情况的担忧，希望在“诺曼底模式”框架下解决乌克兰问题。

本月10日，俄罗斯外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约为排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。15日，俄罗斯向美方提交了俄美安全保障条约草案和俄与北约成员国安全保障措施协议。17日，俄外交部公布了两份文件内容，要求排除北约进一步东扩、美方不在非北约成员国的前苏联加盟共和国领土上建立军事基地、不同这些国家发展军事合作、北约承诺不把乌克兰等国纳入北约等。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国和乌克兰声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。（参与记者：顾梓峄）

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